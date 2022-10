Halloween alla Reggia di Monza

"La famiglia Addams ha comprato la Villa Reale". Questo l'annuncio (scherzoso) fatto dalla Reggia di Monza per promuovere il programma del weekend di Halloween. "La Famiglia più dark e stravagante dello scorso secolo si è impossessata della Villa Reale. Anche se forse avrebbero preferito qualcosa di più diroccato, Morticia la adora, come Mercoledì e Pugsley, ed è sicura che in queste 740 stanze ce ne sarà almeno una, se non più di qualcuna, infestata dai fantasmi".

Da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre la Villa Reale diventerà la dimora degli Addams per quattro giorni di performance con attori, musicisti, danzatori e spettacoli unici. Tra questi il gran tango di lunedì 31 ottobre ed il concerto pianistico di Igor Andreev, vincitore del Rina Sala Gallo Monza International Piano Competition nel 2018, martedì 1 novembre. Lunedì e martedì nei Giardini della Villa Reale tornano le mongolfiere con la possibilità di effettuare l'esperienza dell volo frenato.

La Reggia di Monza sarà aperta sabato 29 ottobre, domenica 30 ottobre e martedì 1 novembre dalle 10 alle 19 e lunedì 31 ottobre dalle 10 alle 24. Per Halloween, lunedì 31 ottobre, presentandosi in Villa in costume si avrà diritto all’ingresso ridotto.

Le mostre

Da sabato 29 ottobre, il Belvedere apre le porte con Stregherie. Fatti, scandali e verità sulle sovversive della storia.

All’Orangerie invece prosegue la mostra dedicata a Keith Haring. Radiant Vision.