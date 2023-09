Visita horror in Villa Cavenago ad Halloween

Una visita notturna animata del mistero con un percorso spettrale, al buio nelle misteriose stanze di Villa Cavenago, tra gli interni spettrali e i grandissimi giardini. A Trezzo sull'Adda, ad Halloween, arriva una visita horror nella serata più spaventosa dell'anno.

La Proloco cittadina ha organizzato una serata a tema animata in cui verrà raccontata la "storia di un delitto avvenuto nel passato, la storia di una ragazza operaia tragicamente scomparsa in circostanze misteriose".

"Un viaggio nel tempo, tra mistero e brivido per svelare i segrei nascosti dietro a questo crimine, e saranno proprio i fantasmi del passato a raccontrvelo. Con il team di attori professionisti di Wip teatro e GTtempo, vi faremo tornare nel passato e ci caleremo nella misteriosa vicenda per scoprire la verità su questo caso ancora oggi irrisolto. In questo spettacolo testato e ulteriormente migliorato già negli ultimi 2 anni: testimoni, famigliari ma anche complici e assassini riprenderanno vita per svelarci i dettagli di quello che inizialmente sembrava un semplice suicidio. Un mostro si nascondeva nell'ombra?" anticipano gli organizzatori.

La visita itinerante comprende un percorso al buio di circa 60/75 minuti con le sceneggiature misteriosee i racconti angoscianti di attori. Il costo della serata è di 22 euro e l'evento è riservato a un pubblico adulto.