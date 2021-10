Visita tra i fantasmi nel Palazzo e mercatino in piazza: Halloween a Cesano

Orario non disponibile

Quando Dal 31/10/2021 al 31/10/2021 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Cesano Maderno

Un Halloween da paura a Cesano.

Accanto al tradizionale Mercatino in piazza Esedra, sono stati organizzati momenti dedicati ai bambini, proseguendo nell'attenzione ai più piccoli e alle famiglie con appuntamenti a Palazzo e nel Giardino Arese Borromeo. Nel primo caso, si potrà partecipare ad una visita ‘con fantasma’ nelle sale del Palazzo alle 17.30; nel secondo, ad uno spettacolo notturno alle 20.30 ed alle 21.45 nel Giardino alla ricerca mostri e spiritelli, a cura della compagnia Il Sottobosco. In entrambi i casi, è necessario portare una torcia elettrica.

Halloween a Cesano Maderno il 31 ottobre: “Una biblioteca da paura”

Storie per bambini dai 6 ai 10 anni …e per i mostri sotto i loro letti. Mostri dispettosi, fantasmi birichini, terribili streghe: quali spaventose storie si nascondono in biblioteca? Venite a scoprirlo! Sono ben accetti paurosi mascheramenti.

A cura dell'Associazione Amici della Biblioteca "V. Pappalettera".

Quando? primo turno ore 15.00; secondo turno ore 16.30

Dove? Biblioteca Civica “V. Pappalettera”

Come? Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito: www.villeaperte.info nella sezione “Eventi”.

“Mercatino di Halloween” - Mercatino ed eventi in piazza Esedra a tema Halloween

Mercatino hobbisti, stand gastronomici con dolci, frittelle e tanto altro, artisti da strada e mangiafuoco. A cura di Lucaevents

Quando? dalle ore 17.00 in poi

Dove? Piazza Esedra

Come? Partecipazione libera

Visita a tema di Palazzo Arese Borromeo: “Il fantasma del Palazzo”

Da molto tempo ormai nelle stanze del Palazzo si aggira un fantasma che non trova pace e quando vien sera vaga spaventando chiunque entri… se sei abbastanza coraggioso, vieni con noi e aiutaci a scacciare questa maledizione! Sono ben accetti paurosi mascheramenti.

Quando? turno unico ore 17.30

Dove? ingresso da info-point di Palazzo Arese Borromeo

Come? Ingresso a pagamento € 5,00 con prenotazione obbligatoria sul sito www.villeaperte.info nella sezione “Eventi”.

Consigliato a bambini e ragazzi e… ricordati di portare una torcia!

Fear Park. Il Parco della paura - Spettacolo notturno con visita teatralizzata al Parco, per bambini e ragazzi

Spettacolo notturno, destinata a bambini e ragazzi, alla scoperta di mostri, spiritelli e altre presenze inquietanti, che popolano il Giardino Arese Borromeo al calar delle tenebre

A cura della Compagnia teatrale Il Sottobosco, regia di Paola Sinopoli.

Quando? primo turno ore 20.30; secondo turno ore 21.45

Dove? Giardino di Palazzo Arese Borromeo, ingresso dal Cortile d’onore (in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato)

Come? Ingresso a pagamento € 5,00 con prenotazione obbligatoria sul sito: www.villeaperte.info nella sezione “Eventi”.

Consigliato dai 12 anni in su e… ricordati di portare una torcia!

Info:

Biblioteca civica Vincenzo Pappalettera, tel. 0362.513496 e-mail: biblioteca@comune.cesano- maderno.mb.it

Ufficio cultura, tel. 0362.513455-428-443.536 (orari ufficio), e-mail: cultura@comune.cesano-maderno. mb.it

Info-point di Palazzo Arese Borromeo, via Borromeo 41, tel. 0362.553694 (sabato e domenica 10.00-13.00 e 15.00-19.00)

Si ricorda che occorre essere muniti di Green Pass e rispettare le norme anti Covid.