Caldarroste, bancarelle e laboratori: Halloween a Desio

Caldarroste, vin brulè, laboratori creativi e bancarelle. A Desio domenica 30 ottobre 2022 è in programma l'evento "Aspettando Halloween" organizzato dalla Associazione Contrada Dugana e dai commercianti di via Lampugnani insieme all'amministrazione comunale. La manifestazione è rivolta a bambini e famiglie per vivere insieme una giornata 'stregata'. Appuntamento in via Lampugnani dalle 10 alle 20 con laboratori creativi, esposizioni di hobbisti, cantastorie e letture animate, mercatino del libro usato a cura della Biblioteca civica di Desio e caldarroste e vin brulé.