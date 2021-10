Festa di Halloween nel Parco di Monza

Orario non disponibile

Quando Dal 29/10/2021 al 31/10/2021 Orario non disponibile

Giochi spaventosi, indovinelli e tanto spazio alla creatività e alla fantasia, con proposte per due fasce d’età: 3-6 anni e 6-13 anni. Sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021, due eventi gemelli “Halloween nel Parco 6-13 anni” daranno inizio alla celebrazione della festa in maschera che, nata nel mondo anglosassone, è ormai una tradizione anche in Italia (ore 20.30-23; quota partecipante 20 euro comprensiva di rinfresco a tema horror).

Per i più piccoli, venerdì 29 ottobre, si svolgerà “Halloween nel Parco 3-6 anni”, un’attività avventurosa, con ricerche all’aperto da veri apprendisti maghi e streghe e con mostruosi laboratori creativi (ore 16.30-19; quota partecipante 15 euro comprensiva di merenda). Tre appuntamenti per festeggiare un emozionante Halloween da brivido nel Parco di Monza insieme ai mostruosi personaggi che si aggirano intorno al bosco di Cascina Costa Alta nella notte più spaventosa dell’anno. La Matta Tapina, aiutata dai suoi dispettosi assistenti, questa volta cosa farà bollire nel suo calderone per terrorizzare i bambini che si avventurano nei pressi della Cascina?

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...