Il magico mondo di Harry Potter arriva in Brianza (con il Monza Comics)

In Brianza il confine tra realtà e fantasia si fa sottile. Nel weekend di sabato 17 e domenica 18 giugno arriva Monza Comics in Villa Tittoni a Desio. Un'esperienza che unisce il fascino dell'antichità con l'entusiasmo dell'universo dei fumetti. Monza Comics è alla sua 1ª edizione e si terrà il 17 e 18 giugno per l'intera giornata. La bellissima Villa Tittoni, nota per essere una cornice prestigiosa di eventi, festival e concerti dal 2012, ospiterà questo imperdibile appuntamento.

I biglietti saranno disponibili al costo di 5€ per i bambini dai 4 agli 11 anni, mentre i bambini sotto i 3 anni entreranno gratuitamente. Per gli adulti, il prezzo del biglietto sarà di 10€ in loco e 7€ in prevendita online. Inoltre, saranno disponibili i laboratori di Harryland per i bambini dai 6 ai 12 anni compiuti, al costo di 20€ in prevendita (comprensivi dell'ingresso al Monza Comics) e 25€ in loco. Monza Comics invita a esplorare mondi fantastici, incontrare i tuoi eroi preferiti e condividere idee con altri appassionati come te. Sarà possibile vivere l'emozionante avventura della galassia di Star Wars, svelare i misteri nascosti nella sala gotica di Villa Tittoni, trasformata nel mondo del Trono di Spade, e percorrere la via della magia nel meraviglioso mondo di Harry Potter con Harryland.

Monza Comics accoglierà ospiti d'eccezione, tra cui i Gem Boy, che si esibiranno sabato 17 giugno alle ore 21:30.