I concerti (gratis) a Monza per Natale

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 03/12/2022 Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Musica, cori, artisti di strada, accompagneranno monzesi e visitatori fino al giorno di Natale e oltre. Gli spettacoli, dedicati ai più piccoli e alle famiglie, si svolgeranno nelle piazze , in Duomo o nelle sale della città. Gli eventi (ad eccezione di quelli segnalati) sono a ingresso libero. Ecco il programma nel dettaglio.

- 6 dicembre ore 21, Basilica del Duomo Messa in Do maggiore di Beethoven Op. 86 Orchestra I Pomeriggi Musicali di Milano e Cori della Lombardia, diretti dal Maestro Alessandro Cadario - Ingresso libero.

Organizzazione Cori Lombardia Aps.

Spettacoli in Piazza Roma (ore 16)

3 dicembre: Concerto della band The hot Wiggle Toes. Swing e Hot Jazz per rievocare le atmosfere delle vie di New Orleans. Il Guardaroba, di Mariangela Martino. Teatro di strada: il guardaroba si anima, vestiti e calze sembrano vivi.

4 dicembre: Esibizione pianisti e gruppi da camera del Liceo Classico Musicale Zucchi.

8 dicembre: Esibizione compagini orchestrali e coro del Liceo Classico Musicale Zucchi.

10 dicembre: 1932-2022: 90 Anni in Musica. Concerto degli Allievi della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani.

11 dicembre: Concerto di canto lirico e moderno degli artisti della Fondazione Piero Cappuccilli.

17 dicembre: Concerto del coro The Singers’ Choir diretto da Elisabetta Tonin. Collettivo Clown - L’Ultima Fetta di Arcobaleno: spettacolo di clown, giocoleria, narrazione e truccabimbi.

18 dicembre The Christmas Carols - Canti e Cori natalizi diretti da Maria Ferraro. A cura di Associazione Il Veliero Onlus Concerti di musica classica in Sala Maddalena (Via Santa Maddalena 7)

17 dicembre: Concerto di Natale per due pianoforti – Brani di Mozart, Arensky, Tchaikovsky. Associazione Musicale Roberto Franceschi - Ingresso libero.

18 dicembre: Concerto di Natale – Arie e romanze dalle opere di Puccini, Verdi, Lehár, Adam, Wade. Associazione “Adrenalina Culturale APS”. A pagamento - Info: adrenalina.culturale.ps@gmail.com. D

Gli appuntamenti di Natale alla stazione

Anche in un luogo di passaggio come la stazione ferroviaria l’atmosfera del Natale regala momenti di musica e di intrattenimento da non perdere.

- 21 dicembre ore 17 - Le pive della Brianza: il suono delle tradizionali pive a seguire il Duo Bordò: con una rosa, spettacolo di giocoleria.

- 22 dicembre ore 17 - Esibizione della street band Rusty Brass Band: musica varia dal funk New Orleans al rock londinese, dalla musica balcanica alla club berlinese, dalla cumbia andina alla salsa cubana.

- 23 dicembre ore 17 - Spettacolo di strada Matteo Curatella: “Le Mat” Cantastorie Meri Inthehoop: Merry Fire, spettacolo di solo fuoco con ventagli infuocati hula hop infuocato, manine di fuoco. Animazione itinerante con Ali di Iside e Hula Hop.