I muri del Silenzio, mostra contro la violenza sulle donne

Una mostra fotografica itinerante che vuole sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne arriva a Monza. Il Progetto fotografico “I Muri del silenzio”, ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato da Giusy Versace, Responsabile Nazionale Dipartimento Pari Opportunità e Disabilità di Forza Italia, (organizzazione per Getshow Srl Deborah Megna), sarà allestito presso l’Orangerie della Villa Reale di Monza e inaugurato il 19 dicembre ore 13,00, alla presenza della stessa onorevole Versace e delle autorità.

Il progetto, sostenuto e patrocinato dal Comune di Monza e dall'assessorato alle Pari Opportunità è stato promosso da Fidapa Bpw Italy Modoetia Corona Ferrea in collaborazione con Deborah Megna.

«I muri sono quelli di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, i silenzi di chi non parla perché ha paura, perché si vergogna», spiegano le organizzatrici. Il progetto è nato nel 2019 sotto forma di mostra fotografica allestita alla Camera dei Deputati a Roma in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, è diventato un libro fotografico in edizione limitata, che ha avviato una raccolta fondi da destinare a donne che hanno subito violenza, per aiutarle a ricostruirsi una nuova vita. Sono 21 le fotografie esposte, che ritraggono in primo piano alcuni dei 75 volti protagonisti del libro. Persone note e meno note del mondo dello spettacolo, della politica, donne vittime di violenza e persone comuni nel gesto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca a voler significare “non vedo, non sento e non parlo”. Un’espressione unanime e trasversale per dire: basta alla violenza, all’abuso e al silenzio. L’iniziativa vuole dare, quindi, continuità a un progetto in costante evoluzione che cerca di mantenere i riflettori accesi su un problema sempre più attuale.

“Penso sia un dovere di ognuna di noi aiutare le donne che hanno subito violenza e continuare a parlare di quanta strada ci sia ancora da fare per una piena inclusione”, ha spiegato Giusy Versace La mostra sarà aperta il fine settimana dal 20 novembre al 12 dicembre dalle 10.30 alle 18.30. In settimana è possibile organizzare visite guidate per scuole e gruppi. Informazioni e prenotazioni: eventi.fidapamodoetiacoronaferra@gmail.com