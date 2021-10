A un'ora da Monza weekend di Halloween nel primo parco giochi per cani

La notte di Halloween si avvicina: dolcetto o scherzetto? A Iagolandia - il primo parco giochi per cani a Guanzate, in provincia di Como - è già tutto pronto per due giorni di giochi per i nostri amici a quattro zampe. Ma anche per i nostri bambini.

Un intero weekend dedicato ad Halloween e naturalmente ai nostri amici a 4 zampe. Sabato 30 ottobre dalle 11 alle 17 e domenica 31 dalle 10 alle 17 tutta Iagolandia un week end di divertimento per tutti.

Si potrà scegliere tra:

HALLOWEEN TOUR ingresso al Parco Giochi con Set Fotografico per cui vuole venire solo a curiosare e a farsi scattare una foto col proprio 4 zampe

BUUUHHH CHE PAURA Ingresso al Parco giochi di un'ora con ingresso nelle aree per divertirti come vuoi tu e nell'orario che preferisci + Set Fotografico

Per i più coraggiosi giochi a tema dalle 15 alle 17 a sceltra tra sabato e domenica!

Immancabili i Set Fotografici per avere ricordi speciali della giornata, con la super fotografa Francesca Cretella Phrancesca Photos con accessori per il tuo 4 zampe.

Un omaggio gustoso di benvenuto realizzato da Lisa Marasco SnackBau .Infine per chi lo desidera gli Snack della Zia Strega , gadget e molto altro. Non manca proprio niente per rendere ancora piu' speciale questa giornata da trascorrere insieme ai nostri fedeli amici.

Prenotazione obbligatoria entro venerdì 22 ottobre.

Per info, costi e prenotazioni scrivete su WhatsApp al numero 3925425057