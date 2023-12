In una stalla di alpeggio glamour o sulle piste? Ecco 5 idee per festeggiare il Capodanno fuggendo da Monza

Un Capodanno sulle piste da sci circondati dal bianco candore della neve o in un ristorante allestito all'interno di una stalla d'alpeggio glamour? Se siete alla ricerca di idee per festeggiare l'ultimo dell'anno lontano (ma non troppo) dalla città ecco qualche suggerimento che arriva dai colleghi di Quicomo.it. Con l'arrivo imminente del Capodanno, la Svizzera si prepara a ospitare eventi eccezionali in alcune delle sue affascinanti montagne. Ecco un'anteprima di cinque iniziative straordinarie che promettono di rendere indimenticabile l'ultimo dell'anno oltreconfine.

Corvatsch 3303m: Snow Night e Street Food Goes Mountain

Presso la montagna Corvatsch, l'evento Corvatsch Silvester Snow Night offre l'opportunità di festeggiare il Capodanno sciando sulla pista illuminata più lunga della Svizzera. Con una lunghezza di 4,2 km, la pista offre un'esperienza unica che combina lo spirito natalizio con il divertimento sulla neve. Durante la serata, la stazione intermedia Murtèl ospita lo Street Food Festival con delizie culinarie internazionali.

Corviglia 2486m: White Sylvester con Lunch & Dance

La montagna Corviglia ospita una serie di eventi esclusivi denominati Lunch & Dance al White Marmot, culminando con il White Sylvester il 31 dicembre. Gli amanti della neve possono godere di pranzi e cene accompagnati da musica DJ in un ambiente esclusivo a quasi 2500 metri di altitudine.

Diavolezza 2978m: Panorama sul Massiccio del Bernina

Festeggia il Natale e l'arrivo del nuovo anno sulla montagna Diavolezza, ammirando il maestoso panorama del Massiccio del Bernina. Con una vista che spazia dai 3899 metri del Piz Palü ai 4048 metri del Piz Bernina, il Berghaus Diavolezza offre un'esperienza unica, con opzioni di pranzo, merenda e persino un idromassaggio-jacuzzi sul terrazzo con vista panoramica.

Muottas Muragl 2456m: Capodanno senza fuochi d'artificio

Lontano dalle folle e in un paesaggio da favola, Muottas Muragl offre una festa di Capodanno senza fuochi d'artificio. Con una vista panoramica tra le più belle delle Alpi, gli ospiti possono godersi un aperitivo seguito da una cena a sei portate in un ambiente magico e silenzioso, rispettando l'habitat degli stambecchi e degli animali selvatici della zona.

Sils/Furtschellas: Kuhstall, la "stalla di alpeggio glamour"

Il ristorante Kuhstall, situato sopra Furtschellas a Sils, offre un'alternativa unica alle piste da sci. Con uno stile originale e accogliente, il Kuhstall propone un menu dedicato e musica dance per festeggiare il 31 dicembre. Per chi ama l'avventura, è possibile ritornare a valle in slittino, aggiungendo un tocco di divertimento al rilassante Capodanno in montagna.