La cena sulla barca, brindisi in spa, a teatro o sul ghiaccio: 5 idee per Capodanno a Monza

Un brindisi a teatro, per salutare il 2023 e accogliere l'anno nuovo tra risate e spettacoli, oppure un Capodanno on ice, pattinando oltre la mezzanotte in piazza o in totale relax alla spa. Ma per chi cerca una esperienza insolita per la notte di San Silvestro a pochi chilometri da Monza si può anche cenare in barca, sulle rive dell'Adda o brindare sulla cima del castello Visconteo di Trezzo sull'Adda, a 32 metri di altezza godendosi lo spettacolo di luci con gli spettacoli pirotecnici organizzati nel circondario. Ecco per voi 5 proposte per un Capodanno diverso dal solito.

La cena in barca sul fiume a 20 minuti da Monza

Viaggio in barca sul fiume Adda con aperitivo e cena ben studiati e adattati per famiglie e coppie che si conclude con una visita guidata del castello Visconteo con brindisi di mezzanotte in cima alla Torre del Castello. Si parte alle 19 con un aperitivo di benvenuto con navigazione, un antipasto Salumi del Territori, a seguire lasagnetta alla Bergamasca, arrosto di Lonza con Polenta, sorbetto (Panettone, cioccolata calda e degustazioni di cioccolato a seguire al castello...) Acqua, vino e caffè.Dalle 22.15 segue la visita guidata dell'esterno della centrale illuminata con i colori del ghiacccio e del Castello Visconteo, con salita sulla torre del Castello Visconteo, Brindisi di mezzanotte sul terrazzo panoramico per ammirare la pianura illuminata dai colori del Capodanno. 80 euro a persona. Prenotazione obbligatoria.

Il brindisi sulla cima del castello

La visita notturna al castello e un brindisi all'anno nuovo sulla cima della torre. Un viaggio nel tempo che parte dall'esterno della Centrale Idroelettrica Taccani illuminata da colori sugggestivi di ghiaccio, nel museo dei ritrovamenti celtici e delle tombe longobarde che si sposta nel presepe allestito nel giardino del Castello , in un'atmosfera del tutto magica ...per scoprire la storia del ex Castello Visconteo e vivevere l'atmosfera incatanta del periodo Natalizio, che si concluderà con salita sulla torre di 42 metri a mezzanotte con un suggestivo brindisi (se il tempo lo permette di solito dalla cima della Torre riusciamo a vedere i fuochi d'artificio che illuminano la zona circostante (perchè nessuno spettacolo sarà organizzato dalla Proloco, precisano). Prenotazione obbligatoria dal sito dedicato, 25 euro a persona.

Capodanno in relax alla spa

Un brindisi al nuovo anno tra benessere e divertimento. La festa di Capodanno di Monticello SPA, centro benessere alle porte della Brianza, è a tema Gran Casinò, con allestimenti, postazioni gioco e intrattenimento senza eguali: ingresso SPA dalle 19:00 con aperitivo di benvenuto presso il Pool Bar; cena al bistrot e buffet dei dolci a seguire; DJ-set per tutta la serata con emozionanti colonne sonore; due cerimonie di benessere a scelta tra Aufguss Show, Rituale Berbero, Saturnia Beauty Visage e Bagno Sonoro; tavoli da blackjack, roulette e ruota della fortuna con croupier e premi; calde e rigeneranti acque, purificanti saune e bagni di vapore, stanze emozionali e di relax. Questo e molto altro per una notte di indimenticabile benessere! Per acquisto e prenotazioni consultare l’area eventi sul sito di Monticello SPA.

Il saluto al 2024 a teatro

Spettacolo e poi il conto alla rovescia. A Monza Capodanno si festeggia anche a teatro: si ride insieme aspettando il brindisi di mezzanotte: “L’anno sabbatico” e “Il matrimonio era ieri” le due proposte del Binario 7 per la notte più lunga dell’anno.

Capodanno sul ghiaccio

Salutare l'arrivo del nuovo anno sul ghiaccio. A Monza per chi vuole festeggiare Capodanno on ice è possibile trascorrere la serata del 31 dicembre sui pattini sulla pista di pattinaggio in centro. La pista di pattinaggio su ghiaccio di 370 mq si trova in largo IV novembre: un angolo di svago e di divertimento, accanto a una casetta dei dolci. La pista sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 14 alle 19.30 per il pattinaggio libero (dalle 8 alle 13,30 sarà riservata al Progetto scuole); venerdì, sabato, domenica e festivi fino alle 24. Dal 24 dicembre all’8 gennaio pattinaggio libero. Il Capodanno sarà on ice fino alle 2.00. Ticket intero al costo di 8 euro, il ridotto 6 euro; sono disponibili promo famiglie e abbonamenti.