Il festival del Medioevo fa tappa in Brianza

MedFest-Medioevo Festival 2023, la grande iniziativa dedicata al Medioevo che si svolge nel mese. di settembre nelle province di Lecco e di Monza e Brianza, fa tappa domenica 3 settembre alle ore 17 nella prestigiosa sede della Basilica di Agliate a Carate Brianza, monumento preminente del Romanico in Brianza. Organizzata da Res Musica con il patrocinio di Regione Lombardia e del Comune di Carate Brianza, con il sostegno della Fondazione della Comunità di Monza e Brianza e della Comunità Pastorale Spirito Santo e in collaborazione con l’associazione Amici della Basilica, la rassegna propone ad Agliate un concerto straordinario in anteprima. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.medfestlombardia.com.

L’evento, dal titolo Maria Nostra - Canti del culto mariano nel Mediterraneo, vede protagonista l’Ensemble Irini, diretto da Lila Hajosi, un gruppo francese di primo piano sulla scena internazionale della musica antica, con un programma affascinante incentrato sulle antiche tradizioni musicali fra Oriente e Occidente. Viaggiando tra il Medioevo europeo, l’eredità bizantina e la tradizione cristiana orientale, Irini mette in luce le diverse immagini della Vergine e del suo culto eseguendo canti ortodossi greci, libanesi, siriaci e ciprioti, canti dei pellegrini spagnoli e laude italiane del XIII secolo.

Da una sponda all’altra del “Mare Nostrum”, l’ensemble (il cui nome significa “pace” in greco) invita a scoprire la ricchezza di repertori noti e meno noti. Fondato nel 2014, l’Ensemble Irini è stato ben presto ospite in prestigiosi festival come RadioFrance Occitanie Montpellier (2016, 2021), la Cité de la Voix de Vézelay (2017), Via Aeterna (Mont St-Michel), culminando nel 2022 ha con il progetto “O sidera” alla Philharmonie di Parigi. Irini viaggia tra epoche e aree musicali, dal Medioevo e dal Rinascimento europei alla musica bizantina, dalle rive della Mezzaluna Fertile alla corte di Baviera passando per Costantinopoli, ma il repertorio si estende fino alla creatività contemporanea. Il CD “Maria Nostra” è stato premiato nel 2019 dall’autorevole rivista “Classica”. Dopo il concerto, alle ore 18 è prevista una visita guidata alla Basilica e al Battistero a cura dell’associazione Amici della Basilica.