Uno o più denti mancanti? A Lazzate con la chirurgia guidata è possibile sostituirli in modo mini-invasivo

Il futuro della sostituzione dei denti mancanti è già realtà e si chiama Chirurgia Guidata. Presso il Poliambulatorio Odontostomatologico Sant'Apollonia (SAPOL) a Lazzate, il 10 maggio si terrà un Open Day dedicato a questa innovativa tecnica di Implantologia Computer Guidata. Il Dottor Salvatore Longoni, Direttore Sanitario del Centro Odontoiatrico, sarà a disposizione di tutti i pazienti per approfondire questa tematica, visitare i pazienti e realizzare per loro il piano di cura più adatto alla risoluzione di ogni esigenza.

Durante il corso della vita, può capitare di perdere uno o più denti a causa di differenti ragioni, come traumi o malattie. Sostituire i denti mancanti è però molto importante dal punto di vista funzionale, per agevolare una corretta masticazione, ed estetico, per poter sorridere senza imbarazzo.

L’Implantologia permette di riabilitare la bocca grazie all’inserimento di una o più viti in titanio che fungono da radici e sostegno per i nuovi denti artificiali. Non tutti sanno che questa tipologia di intervento può essere eseguita anche attraverso la chirurgia guidata: un metodo innovativo che utilizza la tecnologia 3D per sostituire i denti mancanti con precisione e agevolando il decorso post-operatorio. Questa tecnica permette di effettuare interventi flapless, ovvero senza incisioni della gengiva, con conseguente riduzione del dolore. Grazie a questo metodo, infatti, viene creato un modello tridimensionale della bocca del paziente per individuare con precisione i punti in cui installare l’impianto dentale, velocizzando il decorso post-operatorio.

Inoltre, tramite un software 3D, è possibile avere una previsualizzazione della bocca del paziente che deve eseguire la riabilitazione. Questa immagine tridimensionale viene realizzata con speciali scanner intraorali e altri esami, come tac o radiografie, e permette di individuare e programmare con precisione il punto esatto e l’inclinazione che dovrà avere l’impianto all’interno dell’osso, evitando interventi invasivi.

Il Dottor Longoni, odontoiatra con pluriennale esperienza in implantologia dentale specializzato in chirurgia odontostomatologica e già professore a Contratto presso l’Università Milano Bicocca, segue la riabilitazione di estetica e masticazione dei pazienti step by step, supportando il paziente accuratamente in ogni fase.

Sapol, il Poliambulatorio Odontostomatologico Sant’Apollonia che guida dal 1995, accoglie i pazienti in un’area di 1600 mq dotata delle più moderne tecnologie, 18 poltrone odontoiatriche e 2 sale chirurgiche.

Il Centro Sapol fa parte di Denti e Salute, gruppo presente in Italia dal 2015 con 25 strutture dedicate alla cura odontoiatrica. Il gruppo offre ai suoi pazienti elevata qualità e un’expertise maturata anche grazie alle collaborazioni con i più importanti player italiani nei settori Salute e Sanità, che hanno scelto il gruppo per la gestione dei reparti di odontoiatria dei loro ospedali e poliambulatori. Tale collaborazione ha permesso di creare un modello clinico uniforme e una rete di centri forte che ha l’obiettivo di portare a tutti competenza e professionalità nella cura della bocca.

Contatta Sapol al numero 02 96720909. Il Centro si trova in Via Adamello 1 a Lazzate ed è aperto dal Lunedì al Venerdì, dalle 09:00 alle 19:30 e Sabato, dalle 09:00 alle 13:00.

Direttore Sanitario Dott. Salvatore Longoni Iscr. all’albo degli odontoiatri di Monza Brianza n° 474.