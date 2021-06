Inaugurazione 62° premio per l'artista che fa suonare le sculture

Sabato 12 giugno torna l’appuntamento con l’Arte a Nova Milanese

PREMIO AL POLIEDRICO CLAUDIO PALMIERI,

L’ARTISTA CHE FA SUONARE LE SCULTURE



Mostra e assegnazione del riconoscimento alla carriera in Villa Brivio.

Nel programma anche un libro e una mostra con foto della rassegna dagli anni 60 a oggi e il progetto collettivo internazionale “ADESSO!” che si realizza attraverso WhatsApp.

Dunque, come da tradizione, il Premio Bugatti–Segantini torna ad essere l’appuntamento culturale che apre l’estate a Nova Milanese. La manifestazione, organizzata dalla Libera Accademia di Pittura “Vittorio Viviani” con il patrocinio del Comune di Nova Milanese e il supporto della Fondazione Rossi, quest’anno raggiunge la 62esima edizione, confermandosi come uno dei premi d’arte più longevi della Lombardia e d’Italia. Il Premio ha anche il patrocinio dell’Accademia di Belle Arti di Brera, della Regione Lombardia e della Provincia di Monza e Brianza.

