Parco Tittoni, un'estate di concerti e di eventi

Oltre tre mesi di concerti, spettacoli dal vivo ed eventi speciali per festeggiare un compleanno speciale: 10 anni di festival. Prende il via venerdì 28 maggio a Desio l'estate del Parco Tittoni.

Organizzato da Mondovisione e Arci Tambourine con il patrocinio del Comune di Desio, Parco Tittoni si conferma per il decimo anno consecutivo il punto di riferimento dell'estate brianzola e non solo: fino ad oggi, richiamando un vasto pubblico da tutta la Lombardia, ha coinvolto più di un milione di spettatori in oltre mille giornate di apertura.

“Il simbolo della ripresa delle attività è il recupero dell'essenza dello spettacolo dal vivo, con la compresenza di artisti e spettatori, nonché per il ritorno della centralità dello spazio pubblico all'aperto – ha dichiarato il Sindaco Roberto Corti – finalmente i cittadini potranno tornare a vivere questi eventi dal vivo nel contesto di Villa Tittoni, anche se con il distanziamento, nel rispetto delle regole anti-Covid. È un momento di aggregazione e socialità dopo un lungo periodo di forzata assenza”.

I concerti, cinema e festival

Per la nuova edizione di Parco Tittoni, gli artisti in programma si esibiranno sulla scalinata della settecentesca Villa Tittoni, in una modalità già sperimentata nell’edizione ridotta del 2020, in una sorta di teatro all’aperto con 400 posti a sedere, sistemati a debita distanza di sicurezza sul prato antistante la villa.

Tra gli artisti confermati il rock di Cristiano Godano (Marlene Kuntz) e Omar Pedrini, Paolo Benvegnù, Perturbazione, Ritmo Tribale, Pierpaolo Capovilla e Federico Fiumani; il poliedrico Peppe Servillo, il blues di Fabio Treves e il folk di Mercanti di Liquore, Finaz (Bandabardò) e Uncle Bard; le sonorità punk e ska di Punkreas, Matrioska – protagonisti dell'evento inaugurale il 28 maggio in versione Acoustic Room -, Rumatera, Derozer e Dani “il Danno” (Pornoriviste), gli spettacoli di Roberto Mercadini e Spleen Orchestra. Una proposta ampia e diversificata che comprende anche artisti emergenti e giovani promesse, come Little Piece of Marmelade e Giancane. Non mancano i tributi a Queen, 883 e Fabrizio De André, l’omaggio alle musiche di Into the Wild e la sonorizzazione de Il Favoloso Mondo di Amélie a vent'anni dalla sua uscita nelle sale. Ad arricchire il palinsesto anche il Comedyficio di Alessio Parenti con i comici di Zelig e Colorado; le giornate a tema Oriente Day e Benessere Day con workshop e proposte multidisciplinari; il Brianza Beer Festival con le migliori birre artigianali e il Craft Gin Fest, primo evento interamente dedicato al gin e alle sue declinazioni.

Riconfermati anche per l'edizione 2021 gli appuntamenti con il cinema all'aperto di martedì e i giovedì universitari di Nasty Thursday, mentre gli amanti del calcio potranno guardare su maxischermo le partite dell’ Italia impegnata ai Campionati Europei 2020 (che si recuperano quest’anno, dopo il posticipo dovuto alla pandemia).

Il parco di Villa Tittoni Traversi è stato diviso in due diverse aree: Eventi&Cinema, dedicata al cinema e agli spettacoli dal vivo, al quale si accede tramite prevendita o biglietteria in loco, con tavoli e sedie allestiti di fronte alla villa, sotto il cielo stellato; e Fame&Sete, area attrezzata per il ristoro, nel bosco del parco, sempre accessibile gratuitamente con prenotazione del tavolo consigliata.