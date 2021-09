Ville Aperte 2021: si svela il programma della grande manifestazione culturale

Al via Ville Aperte 2021. Nel fine settimana del Gran Premio di Formula 1, si inaugura anche la 19esima edizione dell’imponente kermesse culturale e artistica che coinvolge centinaia di siti della Brianza, tra le province di Monza e di Lecco.

Il debutto sabato 11 settembre alle 17.15 nella deliziosa cornice di Palazzo Arese Borromeo, a Cesano Maderno. In programma la presentazione ufficiale delle numerose iniziative in cartellone, allietato dal concerto (inizio alle 18) “Mille suoni dal mondo” a cura della Filarmonica Paganelli di Cinisello Balsamo che ci accompagnerà verso Ville Aperte con ritmi e suggestioni musicali da tutto il mondo. Il concerto è promosso dalla Provincia con il sostegno di Brianzacque. Al termine seguirà un piccolo rinfresco offerto da Afol Monza e Brianza preparato dagli alunni del CFP Pertini di Seregno.

“Abbiamo lavorato ad una edizione più ‘pop’ di Ville Aperte - dichiara il presidente della Provincia Luca Santambrogio - con tanti eventi collaterali alle visite guidate, che rimangono il punto fermo della manifestazione, per riempire le ville con musica, letture, laboratori, visite notturne, performances teatrali e tanto altro. Abbiamo bisogno di bellezza e di valorizzare i nostri territori partendo da questo patrimonio storico che diventa palcoscenico ideale per rendere le Arti vere protagoniste della ripartenza. La Cultura è un patrimonio prezioso: ne siamo convinti più che mai, non solo perché significa lavoro e quindi crescita per tanti addetti, ma anche perché nei momenti più bui la cultura ci riporta alle nostre radici per ritrovare i nostri valori e riprendere con più tenacia la risalita verso le stelle”.

L’ingresso al concerto è libero. È possibile prenotarsi collegandosi al sito www.villeaperte.info. Naturalmente tutti gli appuntamenti prevedono l’esibizione del green pass e l’utilizzo delle mascherine.