I Musei Civici di Monza compiono 10 anni: la festa (con ingresso gratis) e gli eventi

Una giornata con le porte aperte, a ingresso gratuito per tutti, per festeggiare i 10 anni dei Musei Civici. E poi tre giorni di iniziative con mostre e laboratori. La festa è in programma venerdì 28 giugno con ingresso gratuito per tutti dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, con incursioni musicali degli allievi della Fondazione Musicale Vincenzo Appiani ETS nelle sale del museo. Alle 19 è previsto il concerto della Scuola Albero della Musica del Corpo Musicale Santa Cecilia di Triuggio nel chiostro del museo. Ingresso gratuito. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.

SPECIALE TESORI SVELATI

Da venerdì 28 giugno verranno esposte nella galleria dedicata all'Ottocento alcune opere veramente "speciali": sarà possibile ammirare “Il cavalleggero” di Giovanni Fattori – recentemente donato al museo –, il “Paesaggio con barche” del primo ‘800 e due splendide marine di Pompeo Mariani. Nella sala ovale troveranno posto invece le spade dell’età del bronzo, il reperto più antico che testimonia le remote origini preromane di Monza.

SABATO 29 GIUGNO 2024 – ORE 15.30 Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati Speciale mostra “800 lombardo” “I maestri dell’Ottocento” (visita guidata alla mostra)

Visita guidata alla sezione della mostra “800 LOMBARDO. Ribellione e conformismo, da Hayez a Previati” allestita presso il museo: un percorso affascinante tra le opere in esposizione temporanea e le sale del museo, alla scoperta dei capolavori di Hayez, Inganni, Mosè Bianchi, Pompeo Mariani, Eugenio Spreafico e gli altri protagonisti di una felice stagione artistica. Costo: € 6 a persona | € 4 persona disabile | gratuità per 1 accompagnatore | gratuito possessori Musei Civici Monza Card e Abbonamento Musei. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it

DOMENICA 30 GIUGNO 2024 - ORE 15.30 Musei Civici – Casa degli Umiliati

Museo@Family “Il museo delle meraviglie” (Family Lab per famiglie con bambini da 3 a 11 anni)

Festeggiamo il compleanno del museo scoprendone alcune meraviglie e provando a diventare curatori per un giorno: un percorso giocato tra le sale che si conclude in laboratorio, dove gli aspiranti curatori potranno realizzare la propria opera e scegliere come esporre tutte i pezzi realizzati in un temporaneo "Museo delle Meraviglie"! Costo: tariffa € 4 a persona | gratuità per persona disabile e per 1 accompagnatore. I bambini devono essere accompagnati da almeno 1 adulto. Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it.