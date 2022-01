Jazz Story, prima nazionale al teatro Villoresi di Monza

Sabato 15 gennaio alle ore 21 e Domenica 16 gennaio alle ore 16.00, Lino Volpe, cantautore e cabarettista napoletano, sarà in scena con lo spettacolo in Prima Nazionale: Jazz Story - Le Avventure di Tony Monten.

Aria nuova al Teatro Villoresi dove il direttore artistico Gennaro D'Avanzo conferma, alla terza stagione avviata, intuito ed esperienza nelle proposte sempre particolari rivolte al suo pubblico. Questa è la volta di Tony e della sua passione per la musica jazz... Tony è un impresario artistico, vulcanico e sentimentale, di origine siciliana. Nato a New Orleans, è noto per essere uno dei più grandi organizzatori della scena jazzistica americana, ma anche per essere ricercato dalla Polizia, dai creditori e dalle sue 3 mogli, in tutti gli Stati Uniti. In un continuo susseguirsi di aneddoti divertenti e appassionanti, Tony si racconta e racconta la storia del jazz. Da Armstrong ad Al Capone, dalla Chicago degli anni '20 alla New York di Duke Ellington.