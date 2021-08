La Jeep experience e G.Villa ti aspettano a Seregno il 4 e 5 settembre

La gamma Jeep e il gruppo G.Villa saranno protagonisti con il Jeep ® On Tour il 4 e 5 settembre, nell’area di Via Cagnola (zona Fuin) che ospiterà la 32^ ed. della festa popolare Madonna della Campagna. Il Jeep ® On Tour è un vero e proprio showroom itinerante. Un modo nuovo per scoprire, tappa dopo tappa in giro per l’Italia, l’autentico stile Jeep ® .

Tanti appuntamenti sparsi per la penisola che porteranno in città tutta l’avventura, la passione e la libertà simbolo del marchio Jeep ® . Ad aspettare i più coraggiosi un’incredibile avventura: un adrenalinico test-drive su un ponte di 9 metri d’altezza. Potrete scegliere uno tra i modelli della nuova gamma 4xe, che racchiude tutti gli elementi caratteristici che definiscono ogni SUV Jeep, da dettagli di design immediatamente riconoscibili propri del marchio e che comunicano visivamente capacità off-road, funzionalità e comportamento dinamico su strada, all’inimitabile DNA che si ritrova sottopelle e che grazie alla tecnologia ibrida plug-in rende Wrangler, Compass e Renegade i SUV Jeep più sostenibili, performanti e divertenti da guidare di sempre, letteralmente capaci di “andare ovunque e di fare qualsiasi cosa”.

La prima tappa settembrina è a Seregno, all’interno di un evento tradizionale come la “Festa Madonna della Campagna”, che seppur ridimensionato per la situazione covid, offrirà un briciolo di normalità, grazie al buon cibo tipico lombardo, alla musica dal vivo e alle bancarelle ed eventi per i più piccoli. L’ingresso rispetterà le norme anticovid in vigore e sul sito madonnadellacampagnaseregno.com troverete l’intero programma.

Ai più coraggiosi che vorranno prenotare il test drive con G.Villa e apprezzare la proverbiale capability che contraddistingue il brand Jeep da 80 anni suggeriamo di visitare il sito della concessionaria.

G. Villa e Jeep vi aspettano il 4 e 5 settembre in Via Cagnola (zona Fuin).

