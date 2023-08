Prezzo non disponibile

Una giornata medievale in un borgo. A Corenno Plinio sabato 19 agosto si torna indietro nei secoli.

Il pittoresco borgo a poca distanza da Dervio per un giorno si popolerà con nobili conti, valorosi cavalieri e affascinanti dame che animeranno la piazza e le scalotte acciottolate del borgo.Il programma della giornata inizierà a partire dalle 10.30 con banchi degli antichi mestieri e arcieri con attività per bambini. Seguirà il pranzo nella piazza medievale e l'esposizione di uccelli rapaci.

In programma anche le escursioni in Lucia, la barca tipica del lago di Como e visite guidate a chiesa, castello e luoghi caratteristici di Corenno. A chiudere l'evento ci sarà la cena medievale in piazza, il corteo medievale e lo spettacolo di mangiafuoco.