"Lo zoo di carta", laboratorio d'arte al museo

“Lo zoo di carta” al museo. Ai Musei Civici arriva un laboratorio creativo per bambini e ragazzi fino a 14 anni sabato 9 aprile alle 15.

"Ci faremo ispirare dalle figure, dai colori e dagli animali presenti nelle opere esposte nel museo per scatenare la fantasia e disegnare creature vere o immaginarie, mostri o sirene, come se stessimo visitando uno “zoo di carta”! Alla fine metteremo tutte le opere a terra e andremo a creare la nostra giungla fantastica, per una fotografia di gruppo" spiegano gli organizzatori.

Costo: partecipazione gratuita per i possessori di Abbonamento Musei Junior | € 4 a bambino per i non abbonati | gratuità per bambino disabile.

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it