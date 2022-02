"C'è un drago al Museo", family lab a Monza

In famiglia al Museo, dopo il sold out dell'iniziativa del Family Lab i Musei Civici di Monza – Casa degli Umiliati anche per domenica 20 febbraio organizza “C’è un drago nel museo!”, il laboratorio per famiglie con bambini da 3 a 11 anni.

"Quanti animali si nascondono nelle opere del museo? Ci sono cammelli, cani, uccellini, libellule… persino un vero drago! Potremo cercarli tutti insieme e poi creare il nostro animale fantastico con la tecnica del collage!".

Costo: tariffa € 4 a persona | gratuità per bambino disabile e per 1 accompagnatore. L’iniziativa si svolge nel rispetto delle disposizioni vigenti ai fini della prevenzione e della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Prenotazione obbligatoria sul sito www.museicivicimonza.it