Una serata ad ammirare le stelle

Venerdì 24 settembre alle ore 17.00 il Plg Ornago vi aspetta a “OverStar - Ad Ammirar le Stelle”, un laboratorio artistico astronomico presso l’area verde del Centro Sociale in via Carlo Porta.

Inoltre alla sera si potranno ammirare le stelle in compagnia di Cristian ed il suo telescopio. L’evento si svolgerà tempo permettendo. Il ritrovo è alle ore 20.30, sempre presso l’area esterna del centro sociale in Via Carlo Porta ed il rientro sarà verso le ore 23.00.