Tornano i bolidi di Fuoriconcorso, sul Lago di Como ci saranno anche le Formula 1 di Fittipaldi e Senna

Sabato 25 e domenica 26 maggio torna sul lago di Como FuoriConcorso, l'evento che permetterà di ammirare le auto da corsa più belle e vincenti costruite durante il regno della regina Elisabetta. Le storiche Villa del Grumello e Villa Sucota accoglieranno un'esposizione di più di 50 auto da corsa inglesi, che sono state guidate da piloti del calibro di Emerson Fittipaldi, Mika Häkkinen, Niki Lauda, Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Graham Hill ed Eddie Irvine. Ci sarà anche la McLaren MP4/4 di Ayrton Senna, che arriverà direttamente dal MAUTO - Museo Nazionale dell'Automobile di Torino: un modo per commemorare e ricordare il celebre pilota a trent'anni dalla tragica scomparsa (avvenuta il 1° maggio 1994). Inoltre, verrà realizzata una griglia di partenza di Formula 1 con oltre 15 auto parcheggiate nei giardini delle ville, in riva al lago. Tra le auto in esposizione, l’iconica Lotus 72, che vinse il Campionato mondiale di Formula1 nel 1972 e la McLaren con cui Mika Häkkinen vinse nel 1999.

Omaggio alla velocità, all'artigianalità e alla bellezza

Un evento da non perdere, che ogni anno richiama sul lago di Como migliaia di collezionisti, esperti e appassionati d'auto da tutto il mondo.

FuoriConcorso è l'appuntamento ideato e curato da Guglielmo Miani, presidente di Larusmiani, che dal 2019 rende omaggio alla velocità, all'artigianalità, alla bellezza e alla cultura nel mondo dell'automotive.

Sabato 25 e domenica 26 maggio il lago di Como si tingerà di "verde inglese", il colore ufficiale delle corse automobilistiche internazionali del Regno Unito. Il tema di quest'anno, infatti, sarà "British Racing Green" e porterà negli splendidi spazi di Villa Sucota e di Villa del Grumello alcune delle auto più belle, veloci e vincenti costruite durante il regno della regina Elisabetta, tra i più affascinanti e longevi della storia.

Durante le due giornate, il pubblico potrà vedere e fotografare da vicino le auto da corsa, passeggiare nei giardini delle due ville - collegate in un percorso esperienziale di circa un chilometro - partecipare ai "Conversation Program", talk in cui ingegneri, piloti di Formula 1, esperti e proprietari di brand di auto racconteranno i segreti dell'arte della velocità e di come si crea un'auto da corsa vincente. Le giornate saranno allietate da musica, momenti di intrattenimento, degustazioni food, brindisi e cocktail da godersi passeggiando nei giardini e ammirando il magico scenario del lago di Como.

Per info, sito web fuoriconcorso.org