Le 3 sagre a un passo dalla Brianza da non perdere a luglio

Polenta taragna, specialità della cucina romana e pizzoccheri. Ecco le 5 sagre di luglio più golose in Lombardia e non lontano da Monza.

Festival della Carbonara e della cucina romana

Festival della Carbonara | Cucine Romane è a Montano Lucino il 12, 13 e 14 luglio. Un evento che regalerà ai suoi ospiti un viaggio gastronomico nella Capitale, attraverso specialità e prodotti tipici romani di grande qualità. Parcheggio San Giorgio verrà addobbato a festa per trascorrere insieme tre giornate all’insegna del miglior cibo di strada, degli inimitabili prodotti romani e di tanto divertimento per tutti. I migliori street chef con i loro ottimi piatti romani on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati e anche una selezione di ottime birre. Area tavoli, area bimbi e musica dal vivo i primi due giorni, spettacolo di magia domenica pomeriggio.

La sagra dei pizzoccheri a Teglio

Teglio, la capitale enogastronomica della Valtellina, ospita la tradizionale Festa dei Pizzoccheri il 26, 27 e 28 luglio: un weekend imperdibile durante il quale sarà possibile degustare il piatto tipico del territorio (originario proprio di Teglio) e divertirsi con gli eventi collaterali in programma.

Oltre al piatto re dell’evento, i pizzoccheri, si potranno gustare anche sciatt, salsiccia, braciola, salumi e formaggi tipici. Info sul sito a questo link.

Taragnafest

A Roncola San Bernardo vicino Bergamo il 6 e 7 luglio 2024, la sagra dedicata alla polenta taragna con funghi o carne.