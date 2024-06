Le tre sagre e fiere imperdibili del weekend a Monza

Specialità della Valtellina e della Brianza nel parco di Monza

Pizzoccheri, sciatto o luganega? A Monza, nel parco, presso la Cascina Costa Alta arriva il festival della Valtellina e della Brianza. Tipico Eventi, in collaborazione con Mastersciatt, torna a Monza con il nuovissimo format dedicato alle specialità culinarie del nord Italia. Una sfida all’ultimo boccone, che vedrà protagonisti i grandi piatti della tradizione valtellinese e brianzola. Pizzoccheri, risotti, sciatt, luganega e molto altro con i migliori street chef con i loro gustosi piatti valtellinesi e brianzoli on the road, sia dolci che salati per accontentare tutti i palati. Musica, area bimbi con scivoli gonfiabili e silent disco (sabato 22 giugno). Il festival - a ingresso gratuito ad eccezione della disco con le cuffie - è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno. L’orario sarà venerdì dalle 18.00 all’01.00, sabato dalle 11.00 all’01.00 e domenica dalle 11.00 alle 22.30.

Fiera del gin

Un weekend dedicato al gin. A Monza arriva la fiera per celebrare il distillato con tre giornate per gli amanti del gin e i suoi produttori, da quelli più conosciuti a quelli più di nicchia. L'appuntamento è in programma da venerdì 21 a domenica 23 giugno all'U-Power Stadium di Monza. Durante la manifestazione si potranno degustare una vasta gamma di Gin, dai marchi più conosciuti a quelli ancora da scoprire, direttamente dai produttori con etichette provenienti da tutta Europa e stuzzicare ottimi piatti on the road tra una degustazione e l’altra nell'area food e divertirsi con live band, musica e show.

Sagra del pesce

Fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, risotto allo scoglio e moscardini alla diavola. E tante altre specialità a base di pesce. A Monza si respira aria di mare con la sagra del pesce, in città fino a doemnica 23 giugno. Appuntamento nell'area Fuori Campo in via Rosmini con l'evento culinario dedicato ai sapori del mare. Ad arricchire il programma relativo all'intrattenimento ci sarà anche un piccolo luna park con diverse giostre, dai seggiolini volanti alla “pesca dei cigni” e lo “scivolo gonfiabile”.