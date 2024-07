In Brianza arriva il Festival delle Trattorie Viaggianti con il mercatino

Per chi non è ancora partito o resterà proprio a casa, ecco un evento che di certo metterà di buon umore! "Trattorie Viaggianti Street Food" arriva a Lentate sul Seveso in Via Matteotti dal 26 al 28 Luglio! Un gruppo di artigiani del gusto che, con le loro cucine, riportano alle origini, le trattorie di una volta, utilizzando prodotti DOCG e quando possibile, prodotti locali, creando sinergie. Preparatevi ad un'esplosione di sapori unica, con una varietà di cibi di strada. Ma non è tutto! "Per rendere l'atmosfera ancora più magica, spiega Cinza, avremo un incredibile Luna Park e, un fantastico Artista di strada, che farà ballare ogni sera. E se pensate che sia già abbastanza, il 28 Luglio avremo anche una Fiera Mercatino imperdibile, composta da artigiani, prodotti tipici, hobbisti e ambulanti. Non vediamo l'ora di accogliervi e farvi vivere un'esperienza indimenticabile Info 3335367001".