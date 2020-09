Di corsa per sostenere la ricerca contro l'Alzheimer

Parte da Lentate sul Seveso la maratona virtuale a favore della ricerca sull’Alzheimer. Domenica 20 e lunedì 21 settembre dalla Residenza Villa Cenacolo partirà la camminata di 8 km (ma per chi non ce la fa bastano anche pochi metri) per sostenere la ricerca contro questa terribile malattia che ruba la memoria dei pazienti.

Si potrà decidere di partecipare a piedi, in bicicletta, con il monopattino o con i pattini. Il percorso libero di ogni partecipante, tramite la piattaforma SportHeroes, contribuirà a far salire il contachilometri complessivo. L’obiettivo è percorrere a livello mondiale un milione di chilometri. Si parte a qualsiasi ora, da soli o in compagnia.



Un’iniziativa nazionale organizzata in occasione della Giornata mondiale dell’Alzheimer che Orpea Italia ha scelto di sostenere “correndo” accanto all’associazione Amici di Casa Insieme, onlus da anni impegnata nella raccolta fondi a favore della ricerca sull’Alzheimer.

Una maratona benefica che non coinvolgerà soltanto la Brianza: oltre alla residenza di Lentate sul Seveso, gli altri punti di partenza saranno Casa Mia di Asti, San Felice di Segrate, Richelmy di Torino e Casa Mia di Borgaro.

Per partecipare basta recarsi all’accettazione della Residenza Villa Cenacolo in piazza San Vito e dietro a un’offerta di 10 euro si sosterrà la causa e si riceverà la maglietta della manifestazione. I fondi raccolti verranno devoluti alla Onlus Amici di Casa Insieme.

La Residenza Villa Cenacolo è un centro altamente specializzato nella presa in carico di anziani non autosufficienti e di persone affette dal morbo di Alzheimer grazie alla presenza di unità specifiche dedicate e percorsi terapeutici mirati per il trattamento di questa sindrome.



“Nelle nostre strutture siamo impegnati quotidianamente nella cura e nell’assistenza dei malati di Alzheimer e nel supporto ai loro famigliari – spiega Thibault Sartini, CEO di Orpea Italia – pertanto siamo molto onorati di dare il nostro contributo per sostenere le preziose attività che la Onlus Amici di Casa Insieme porta avanti in questo ambito.”



Lunedì 21 settembre dalle 9 alle 18 sarà attivo anche il numero amico 345.9252249 per ricevere informazione.