"Homo Modernus", Leonardo Manera al Manzoni

Il coronavirus, inevitabilmente, ci ha posto di fronte ai nostri limiti. Pensavamo che per ogni domanda ci fosse una risposta pronta, pensavamo che per ogni malattia ci fosse la cura adatta, pensavamo di vivere in una societa? cosi? evoluta da preservarci da sofferenze impreviste, riservate forse ad altri. Invece abbiamo scoperto che non e? cosi?, che dobbiamo ancora trovare la strada giusta per essere felici.

In questo spettacolo Leonardo Manera prova a vivere una giornata qualunque di uno di noi, dalla colazione del mattino alla cena della sera, dalla raccolta differenziata dei rifiuti all’inevitabile pausa sui social, dall’accompagnare a scuola i figli fino all’arrivo al lavoro, piu? o meno gratificante. Momenti pieni di ansia ma nei quali e? anche possibile cogliere spunti di divertimento e comicita?. Finche?, giunta la sera, e? inevitabile chiedersi: c’e? ancora, per noi insoddisfatti uomini d’oggi, un motivo per sorridere alla vita? Leonardo Manera attraversa allora la citta?, ma e? una citta? con nomi simbolici: “Corso Tatuaggi”, “Via Tronisti”, “Via della Scuola Vuota”, “Largo Bullismo” e tanti altri, per arrivare, infine, in “Piazza della Paura”, a interrogarsi sugli elementi che danno ancora un senso alla vita, concludendo con un messaggio di speranza.

Uno spettacolo che unisce il sorriso alla concreta considerazione del nostro modo di vivere quotidiano.