Alle porte di Monza libri gratis per tutti: si paga solo la borsa dove metterli

Dal mangia quanto vuoi in salsa giapponese, a leggi quanto vuoi, il passo è breve. Forse giusto lo spazio di un libro da mettere in una sportina di cotone, simbolo dell'iniziativa. È in programma questo fine settimana l'edizione 2022 di "All You Can Read", un evento che fin dall'inizio ha riscosso un enorme successo tra gli amanti della lettura perché con soli 10 euro porti a casa una sporta di libri.

In che cosa consiste

"All You Can Read” è un format creato da "Di Mano in Mano" come un gioco, e come tale ha istruzioni ben precise. "Prendi la borsina in cotone; riempila quanto vuoi di libri; vai in cassa e paghi solo la borsa, i libri te li regaliamo noi - hanno spiegato gli organizzatori -. L'elemento ludico è centrale in questo evento. A partire dalla tote bag, un simpatico e colorato accessorio che rimane al cliente e che può essere riutilizzata in mille modi, passando attraverso il tetris dell’incastro di libri per ottimizzare al meglio lo spazio".

Un evento per appassionati di libri

È qui che i clienti si cimentano con sorrisi e soddisfazione per portarsi a casa la più ampia scorta di libri possibile. E nessuno si senta escluso perché in "All You Can Read" si trovano libri di qualsiasi genere: dai classici ai contemporanei, dalla letteratura ai saggi, dai libri per bambini a quelli di religione e politica, dalle vecchie alle nuove edizioni. Il piacere sarà anche scoprire gemme rare tra gli scaffali, trovare proprio quell'autore che ci era piaciuto anni fa, aspettare che i librai riassortiscano gli scaffali che velocemente si svuotano, fare a gara a chi riesce ad accaparrarsi quel particolare volume.

Dove e quando

L'iniziativa si terrà a Cambiago, (in via Castellazzo, 8) nelle giorntate di sabato 4 e domenica 5 giugno: dalle 10 alle 19. L'iniziativa culturale riprenderà poi martedì 7 e giovedì 9 giugno nel pomeriggio dalle 15 alle 19, prima di concludersi sabato 11 giugno dalle 10 alle 19. Tutti i dettagli e aggiornamenti dell’evento sono reperibili sul sito www.dimanoinmano.it.