Lions Running al parco di Monza

Domenica 1 ottobre il Parco di Monza rivive le emozioni della 2^ Lions Running, la gara più bella di sempre E’ corsa alla solidarietà verso i progetti delle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada 5 o 10 km aperti a tutti con una partenza accompagnata dalle note della Fanfara Aurelio Robino di Legnano.

La manifestazione podistica non competitiva è in programma domenica 1 ottobre nello splendido scenario del Parco di Monza. A darle vita, la collaudata squadra del Lions Club Lissone con la collaborazione della ASD Gamber de Cuncuress ed il patrocinio di Regione Lombardia, Comune di Monza, Provincia di Monza e Brianza e Reggia di Monza che hanno creato un evento perfetto per una domenica di divertimento in famiglia o con gli amici dove le emozioni dello sport si coniugano a quelle della solidarietà.

Si potrà scegliere tra i due storici percorsi del Parco di Monza contraddistinti da frecce blu e rosse, rispettivamente per i 5 km o 10 km con partenza e arrivo da Cascina San Fedele e di semplice percorribilità. La partecipazione è aperta a tutti, trattandosi di eventi non competitivi non è necessario essere in possesso del certificato medico agonistico né il tesseramento presso la federazione italiana di atletica leggera. La manifestazione è aperta a tutti e aspetta anche le famiglie con bambini anche con passeggino, quattrozampe, purché al guinzaglio, e chiunque abbia voglia di partecipare ad un evento le cui parole d’ordine sono entusiasmo e solidarietà. L’evento è un’occasione per una raccolta solidale destinata alle ASD Polisportiva Sole e Silvia Tremolada Onlus che, a loro volta, supporteranno i progetti del Team Lombardia Special Olympics.