Festa della donna 2021: Lissone la celebra con eventi in presenza e da remoto

Lissone celebra il mese dedicato alle donne con una serie di iniziative, sia on line sia in presenza, sotto il segno dell’arte, della musica, dell'arte e dell'innovazione.

Si intitola “Impronta Donna 2021” la carrellata di iniziative promosse dal dall'Amministrazione comunale in collaborazione con le associazioni del territorio.

Il debutto il 6 marzo alle 16 in piazza Libertà con la mostra intitolata “Donne”, seguita alle 21 dal concerto a cura di A.mus.Li (Associazione musicale Lissonum).

Il 7 marzo l’appuntamento invece sarà in rete: alle 15 il gruppo brianzolo di Emergency promuove una riflessione sulla salute infantile di Anabah in Afghanistan; alle 16 l’associazione Athéna presenta spot tematici e creativi dal titolo “…semplicemente: Donna!”; seguirà lo spettacolo teatrale “Carmen: unica legge la libertà” a cura dell’Associazione Musica e Canto di Irene Carossia.

Numerosi gli appuntamenti in programma (sempre da remoto) in occasione dell’8 marzo: alle 15 tutte in movimento con le esibizioni di zumba a cura dell’associazione “Una vita in rosa”; alle 17 letture su figure femminili di rilievo storico a cura dell’associazione qDonna.

Nel frattempo alle 16.30 nell’area bimbi della biblioteca civica ci sarà il taglio del nastro “Baby Pit Stop”, uno spazio realizzato grazie alla collaborazione di Soroptimist International d’Italia - Club di Monza per permettere alle mamme di cambiare e allettare i bimbi i totale tranquillità.

La giornata si concluderà alle 20 con la diretta streaming su youtube tube di “Just like a woman”, in collaborazione con l’associazione Pro Cantù. Una serata di grande musica con Francesco Baccini, Alberto Fortis, Filippo Graziani con la band newyorkese The Rad Trads, Bocephus King, Jono Manson, Thom Chacon, Roberta Finocchiaro e Roy Paci, Etta Scollo, James Maddock e dell'attrice Donatella Finocchiaro.