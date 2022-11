Perché la caserma dei vigili del fuoco domenica rimarrà aperta tutto il giorno

Una giornata di festa per celebrare la patrona dei vigili del fuoco. Per questo motivo il distaccamento dei volontari di Lissone domenica 4 dicembre ha deciso di aprire le porte alla cittadinanza dalle 14 alle 17. La caserma sarà infatti aperta alla visite della cittadinanza con lo scopo di far scoprire il mondo dei vigili del fuoco.

L'iniziativa natalizia e il calendario 2023

Nel corso dell'open day i volontari di Lissone dei vigili del fuoco metteranno a disposizione dei visitatori anche il calendario 2023. "Il ricavato della vendita e delle offerte raccolte per il calendario andrà a favore dei progetti che l'associazione amici dei pompieri di Lissone mette in atto favore della caserma dei volontari dei vigili del fuoco" hanno spiegato dal distaccamento dell'associazione di pronto intervento.