Live painting su tela - Opening mostra " Alla Stanga"

Una mostra personale dell’artista Regen Oh, all’anagrafe Rachele Amadori, sarà esposta allo storico locale di Monza “Alla Stanga” per tutto il periodo natalizio, da Giovedi 02 Dicembre a domenica 09 Gennaio 2022.



Durante il giorno dell’inaugurazione, Giovedi 02 Dicembre la giovane artista milanese sarà la protagonista della giornata dipingendo dal vivo una sua tela, dalle 19:00 in poi, sarà quindi possibile vedere il procedimento della realizzazione di un opera d’arte e conoscere l’artista di persona.



Saranno invece le opere di Regen.oh le protagoniste della mostra personale che sarà possibile vedere tutti i giorni all’interno degli spazi de “Alla Stanga” lo storico locale in via Bergamo 32 proprio nel centro di Monza, che da oltre 30 anni alterna momenti culturali alla più classica attività di cocktail bar ed enoteca. Rachele fresca di importanti riconoscimenti, l’ultimo durante la mostra dedicata a Vittorio Viviani presso Nova Milanese, è conosciuta per la sua arte astratta figurativa che colpisce chiunque guardi una sua opera. Sia a prima vista, ma soprattutto perdendosi all’interno del magistrale lavoro di texture realizzato con infinita pazienza e meticolosità.







Rachele Amadori nata a Cinisello Balsamo, classe 1988 è un artista molto giovane ma che ha ottenuto diversi riconoscimenti in ambito nazionale. Completamente autodidatta, si è avvicinata al mondo dell’arte nel 2019 ma è solo nel 2020 in pieno lockdown che inizia a realizzare una serie di dipinti che poi faranno parte del suo catalogo. In soli 2 anni Regen Oh ottiene il premio “Pittura Astratta” presso la Bauhaus Gallery di Roma fino ad una esposizione a Barcellona presso il Valid World Hall, uno dei piu’ importanti centri per artisti in città dove ha esposto il dipinto “Confine Estremo” . Oltre a questo ha da poco concluso un esposizione in Sicilia presso la città di Alcamo, la mostra Visioni Beyond Print a Milano, una mostra presso Palazzo Albrizzi Capello a Venezia e la sua partecipazione al Surf & Skate Film Festival dove ha realizzato dal vivo i premi della manifestazione.



La sua arte è spirituale, metaforica, narrativa e miscelata, questi sono gli aggettivi piu’ consoni a descrivere non solo uno stile visivo, ma anche un racconto che accompagna ogni opera d’arte. Rachele è infatti anche scrittrice e spesso le sue opere sono accompagnate da testi letterali con riferimenti alla spiritualità piu’ profonda.









“La spiritualità, che prende forma in un codice più simbolico nelle religioni e nei credo, è come una forma d’arte per l’inspiegabile, per tutto ciò che fa parte di quella sfera invisibile, intangibile ma che percepiamo. Gli viene data una forma, un abito adatto, dei colori e dei modi di essere. Fondamentalmente per me l’arte è questo: è una forma di spiritualità.Il mezzo con il quale è possibile dare voce a tutto quell’oscuro mondo che viviamo dentro, che percepiamo intorno a noi.”







Ogni opera è un pezzo d’arte unico e realizzato in un momento particolare della vita di Rachele.





Per conoscere la sua arte e conoscere Rachele di persona, l’appuntamento è per l’inaugurazione di Giovedi 02 Dicembre dalle 19:00 in poi presso il locale ALLA STANGA.





Le opere poi rimarranno disponibili a tutti i giorni fino al 09 Gennaio 2022.



Per info e prenotazioni 338 477 3152



https://www.instagram.com/regen.oh/