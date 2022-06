Alla scoperta delle lucciole nel Parco di Monza. Appuntamento sabato 4 giugno per una magica serata per imparare a conoscere le caratteristiche di questi affascinanti insetti. "Sarà facile rimanere a bocca aperta davanti a quel fenomeno biochimico chiamato bioluminescenza" annunciano gli organizzatori.

"Le lucciole sono importanti indicatori ambientali: dove sono presenti questi affascinanti insetti ad illuminare prati e boschi, l’ambiente è pulito! Un’attività educativa-ambientale nel bosco più antico del Parco di Monza, il Bosco Bello, per imparare a conoscere le caratteristiche di questi particolari insetti.

L’attività prevede una presentazione che introduce al mondo dei rapaci notturni e un’escursione nel Bosco Bello anche con ascolto dei canti e dei richiami di civette, allocchi e gufi".

INFO PER SABATO 4 GIUGNO 2022

Orario 20:45 – 22:45

Per bambini 6-13 anni

Quota 15 € a bambino

Posti limitati: iscrizioni online su cascinacostatalta.it

Le iscrizioni online chiudono venerdì 3 giugno alle ore 18:00.

Durante la lucciolata le attività sono condotte dagli educatori professionali META e non è prevista la presenza dei genitori.

Cascina Costa Alta?si trova all’ingresso pedonale del Parco di Monza di via Costa Alta a Biassono (MB).

In caso di maltempo le attività verranno adattate e svolte nelle strutture al coperto della Cascina.