Luminescenza sul lago - Mostra personale di Fabrizio Martinelli

Fabrizio Martinelli

Luminescenza sul Lago



A cura di FMArt Studio Contemporary Art



Dal 23 Aprile al 7 Maggio 2022

Dal martedì al sabato dalle 15:00 - 18:30

Ingresso Libero

Monza, via Boito 49/A



FMArt Studio prosegue la stagione espositiva 2022 presentando una selezione di opere dell’artista Fabrizio Martinelli. Passato e presente si incontrano per mostrare lo studio e la sperimentazione compiuti attraverso la sua produzione artistica, in cui vengono sfruttati con libertà e accuratezza molteplici materiali: a partire dalla vetroresina, che regala alle opere una luminosità propria ed in movimento, a cui si uniscono e si fondono altri elementi materici anche molto diversi tra loro creando effetti unici.



“Superficie e profondità, specchiamento e trasparenza non sono opposti da esplorare separatamente con lo sguardo, ma punti di vista da attraversare nella ricerca di vita e di arte.

Martinelli fin dagli esordi sceglie il suo materiale privilegiato a cui resta sempre fedele: la vetroresina, fatta di fibre vetrose pronte e a brillare alla luce-colore, trasparente e tuttavia con una consistenza materica quasi tridimensionale, che esplora e utilizza in tutte le sue variabili e dimensioni…”



Estratto dal testo a presentazione del catalogo a cura di Tiziana Rota.





