Una tre giorni di sport e intrattenimento che conquisterà grandi e piccini. Dal 6 all’8 luglio, piazza Trento Trieste ospiterà “Una città da serie A”: motori, calcio, grandi ospiti, gare, esposizioni e molto altro. L’evento è organizzato dall’associazione Radioatva in collaborazione con Regione Lombardia, Provincia di Monza e Brianza, il Comune di Monza, Camera di Commercio MB, Confcommercio e Autodromo Nazionale di Monza.

Ed è proprio dalla scalata al successo del Monza che, con un gioco di parole, nasce il nome dell’evento che sarà protagonista in piazza Trento e Trieste il 6, il 7 e l’8 luglio: “Una città da serie A”, ma non solo per il calcio. Perché durante questi tre giorni si parlerà anche di motori: l’Autodromo sarà infatti grande protagonista con il WEC, il Campionato Mondiale Endurance, una manifestazione che a Monza ha visto spesso gare epiche e la presenza del pubblico delle grandi occasioni. Verrà poi allestito un palco sul quale saliranno grandi ospiti: dai piloti, ai personaggi di spicco delle realtà sportive, giornalisti. Ci sarà anche un villaggio commerciale con esposizione auto e un evento dedicato ai più piccoli, organizzato da KIA, sull’educazione stradale.

MONZA, UNA CITTA’ DA SERIE A: MOTORSPORT GIOVEDI’ 6 LUGLIO

La giornata di apertura della tre giorni di eventi sarà dedicata al simbolo di Monza, l’Autodromo, uno dei più antichi circuiti del Mondo. Il Tempio della Velocità, infatti, ospiterà il WEC (World Endurance Championship). Sulla griglia di partenza 38 vetture tra Hypecar (auto sportiva ad alte prestazioni omologate per la strada), LMP2 (prototipi omologati solo per la gara), LMGTE Pro e Am (le classiche vetture Gran Turismo). “Quelle in gara sono le macchine che corrono nella 24 ore di Le Mans ma una volta gareggiavano nella “Mille chilometri di Monza” , che sarà tema del nostro primo talk show in piazza – spiega ancora Magro – è una della grandi gare forse dimenticate ma in realtà, nel suo periodo di massimo splendore, cioè negli anni ’60 e ’70, registrava più pubblico della Formula 1”. Il WEC torna dunque a portare ulteriore prestigio all’Autodromo (sono attesi almeno 30mila appassionati nel weekend), ma c’è un ulteriore fiore all’occhiello: la Ferrari, che è tornata ufficialmente a gareggiare nella classe maggiore, la Hypecar, proprio quest’anno. “Dopo 50 anni dalla sua ultima presenza, la Ferrari, in gara nella 24 ore di Le Mans, ha vinto – sottolinea Magro – Monza è indissolubilmente legata alla Ferrari, perché la storia dell’automobilismo è Ferrari e Autodromo di Monza. Per questo il Comune di Monza organizzerà un momento davvero speciale, premiando la Ferrari per questo traguardo. E a festeggiare in prima fila ci sarà anche il Ferrari club di Vedano”. Durante il talk show serale, dalle 20 in piazza Trento e Trieste, il pubblico potrà conoscere diversi piloti protagonisti del WEC, tra cui anche i piloti Ferrari. Sarà possibile ascoltare le loro storie, esperienze, farsi fare autografi ma anche ammirare le auto esposte nel villaggio commerciale. “Tra queste – rimarca l’organizzatore – ci sarà la vettura Campione del Mondo di endurance, che è la Toyota”.

VENERDI 7 LUGLIO: PRIMO ANNO IN SERIE A CON IL CALCIO MONZA

La seconda serata di “Una città da serie A” sarà dedicata al Calcio Monza, ad un anno dall’arrivo in serie A dei biancorossi che hanno regalato un sogno, e portato prestigio, ai monzesi e alla città di Teodolinda. Sul palco, a partire dalle 18, ospiti del direttore di Monza-News Stefano Peduzzi - si susseguiranno diversi ospiti strettamente legati a questo sport, partendo dai protagonisti del Monza arrivando fino ai sostenitori più impegnati, i tifosi della curva Davide Pieri, dei Monza Club e dei giornalisti brianzoli.

“UNA CITTÀ DA SERIE A” CHIUDE SABATO 8 LUGLIO CON MUSICA E INTRATTENIMENTO. La tre giorni di eventi si chiuderà poi sabato 8 luglio. Ancora una volta si parlerà di calcio, motori e sport in generale con diversi appuntamenti del talk show ospitato in Piazza Trento Trieste, a partire dalle 18. Alle 21 poi, grande festa finale con un imperdibile momento di intrattenimento che vedrà la presenza di diversi ospiti della Tv e dello spettacolo.