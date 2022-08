Magnalonga, passeggiata enogastronomica in Brianza

25 euro (adulti), 15 euro (gli under 14), gratis per i bimbi fino a 5 anni

Il 18 settembre torna la Maganalonga, il percorso enogastronomico di 10 km a tappe tra le frazioni di Besana e lungo i sentieri campestri. L'iniziativa è stata organizzata dalla Pro loco di Besana Brianza.

Una passeggiata partendo dalla serra di Villa Filippini, facendo poi tappa a Villa Filippini dove si inizerà con l'aperitivo, per poi proseguire a Cascina Bressanella (per gli antipasti), all'oratorio di Montesiro (per i di primi), all'agritusimo Brusignone (per il sorbetto), all'oratorio di Calò (per il secondo), alla volta di Villa Raverio (per formaggi e miele), e ritorno a Villa Filippini (per dolce e caffè).

Ad ogni tappa non mancheranno vini, bibite ed acqua. Alla passeggiata sono naturalmente i benvenuti anche i nostri amici a quattro zampe. Per loro verrà allestito un punto di ristoro ad hoc. La quota di partecipazione è di 25 euro (adulti), 15 euro (gli under 14), gratis per i bimbi fino a 5 anni. Le iscrizioni rimarranno aperte fino al 13 settembre (o comunque fino al raggiungimento dei 900 iscritti).