Magolandia, la magia conquista il castello brianzolo

Pozioni, bacchette, arti oscure e Quidditch. La magia approda in Brianza. Domenica 18 dicembre al Castello del Lupo, location a Cogliate, in Brianza, è in programma Magolandia.

"Una nuova concezione di intrattenimento che vi porterà a scoprire i castelli più belli d’Italia sotto una nuova luce, quella della Magia" annunciano gli organizzatori. Urbi et Otium, in collaborazione con la Contea del Falcone hanno organizzato una serie di magiche lezioni ed esperienze didattiche all’interno del Castello del Lupo, alle porte di Monza. La giornata e l’esperienza sono dedicate sia alle famiglie che agli appassionati delle saghe ambientate nei mondi magici e fantastici con partecipazione prevista in diversi turni.

"Una volta giunti al Castello sarete smistati dal Cappello Parlante! Grazie ai Professori della FALCON’S MAGICAL SCHOOL OF CHARMS AND SPELLS, seguirete le lezione di Difesa dalle Arti Oscure, per poi continuare con quella di Erbologia, dove invaserai la tua Mandragora. Subito dopo proverai il Quidditch Babbano e imparerai a centrare gli anelli con la pluffa come farebbe un vero battitore. Con la lezione di Pozioni, scoprirai le reazioni chimiche che ti porteranno a creare una vera pozione magica, inserendo tutti gli ingredienti colorati che sprigioneranno un risultato fantastico! Infine, ultimate tutte le lezioni, ogni studente riceverà il Diploma ufficiale di Mago/Strega di Primo Livello della Falcon’s Magical School of Charms and Spells".

Il prezzo del biglietto di ingresso per adulti e bambini è di 20 euro. Qui il sito ufficiale con le informazioni.