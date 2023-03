Monza, città di Manzoni: eventi e concerti per il “padre” dei Promessi Sposi

La città di Monza celebra il 150°anniversario della morte di Alessandro Manzoni, il più rappresentativo letterato, poeta e romanziere dell’Ottocento italiano. Città manzoniana, punteggiata di luoghi storici e letterari, Monza si prepara ad onorare questo appuntamento in collaborazione con le associazioni culturali cittadine. La prima rassegna in programma, dal titolo “Monza… a tutto Manzoni!” si svolgerà dal 23 marzo al 25 maggio. In programma tre concerti letterari di musica da camera, a cura di musicisti del panorama concertistico nazionale ed internazionale e dedicati alla musica italiana dell’800 di compositori coevi al Manzoni. Si tratta di brani di raro ascolto che nonostante la notorietà dei compositori durante la loro epoca, oggi sono pressoché dimenticati. In ogni concerto, come se si trattasse di un salotto letterario, così come in voga nell’800, verrà trattato anche un tema peculiare della poetica manzoniana, a cura di professori esperti manzoniani, attraverso la lettura di testi appositamente realizzati. E ancora spettacoli teatrali, visite guidate e laboratori.

Di seguito il programma.

Giovedì 23 marzo ore 21 “Caro Manzoni” Concerto del Trio De Salon (Romania). Sala Maddalena, via S. Maddalena 7 Ingresso euro 7 La riscoperta della musica italiana al tempo del Manzoni, come nel salotto della contessa Clara Maffei, a Milano, in via Bigli, dove tra romanticismo e patriottismo si incontrarono grandi personalità dell’epoca, artisti, letterati, compositori e patrioti del Risorgimento. Musiche di Martucci, Corticelli, Bellini, Sgambati, Donizetti. Dorin Gliga oboe, Pavel Ionescu fagotto, Cristian Sandrin, pianoforte.

Domenica 26 marzo ore 16, 30 e ore 17,30 Rievocazione della Monacazione di Marianna De Leyva, la Monaca di Monza. Chiesa di San Maurizio, piazza Santa Margherita 8 ingresso euro 5,00. Quel “sì” che Marianna aveva giurato a sé stessa di non pronunciare e che invece il 12 settembre 1591 la farà diventare Suor Virginia Maria e poi l’incontro fatale con Giampaolo Osio, la loro tormentata storia d’amore fatta di paure, segreti e delitti. Con la Compagnia Teatrale “La Sarabanda”.

Sabato 1 aprile ore 16,30 “Il palazzotto di Don Rodrigo” Laboratorio per bambini (dai 6 ai 12 anni). Centro Civico San Carlo – San Giuseppe via Silva 26 Partecipazione gratuita. Ovvero, come entrare nella Cultura della Brianza del Seicento, esplorare una dimora signorile del tempo, scoprendo i “segreti” nascosti di Don Rodrigo nel suo palazzotto. Un modo divertente per presentare ai bambini “I Promessi Sposi”.

Sabato 15 aprile “La musica italiana e la figura di Manzoni poeta e letterato”. Concerto letterario con il Duo Carulli Centro Civico San Rocco, via D’Annunzio 35 Ingresso euro 7 La riscoperta della musica italiana al tempo del Manzoni, come nel salotto della contessa Clara Maffei, a Milano, in via Bigli, dove tra romanticismo e patriottismo si incontrarono grandi personalità dell’epoca, artisti, letterati, compositori e patrioti del Risorgimento Musiche di Briccialdi, Legnani, Carulli, Bazzini. Lorenzo Gavanna flauto, Laura Arcari chitarra.

Sabato 22 aprile ore 10,30 “Alessandro Manzoni fra Storia e Letteratura”, Aula magna Liceo Classico Zucchi, piazza Trento e Trieste 6 Ingresso libero. Il più grande scrittore italiano dell’800 non solo come autore de I promessi sposi, ma come uomo dei suoi tempi: ha accompagnato tutto lo sviluppo del Risorgimento frequentando la Francia napoleonica, gli Illuministi Italiani, i salotti culturali e politici milanesi, i moti patriottici del Quarantotto. Il movimento del Romanzo Storico come denuncia dell’oppressione straniera e incitamento alla indipendenza. Intervengono: Prof. Angelo Stella – linguista, italianista. Presidente Casa del ManzoniPresidente Centro nazionale studi manzoniani Prof. Mauro Novelli- letteratura italiana contemporanea.

Sabato 29/ Domenica 30 aprile dalle ore 9 alle ore 19 “La 24 ore di Les Man…zoni” Maratona manzoniana Spazio Pro Monza, piazza Trento e Trieste Partecipazione gratuita. La lettura integrale de I Promessi Sposi, in due sezioni no-stop di 12 ore, anche a più voci, con diretta Facebook. La lettura verrà curata da parte degli studenti delle Scuole Superiori di Monza. Il pubblico potrà partecipare per tutto il tempo che desidera.

Sabato 6 maggio ore 16 Premiazione Concorso Letterario Aula Magna Liceo Classico Zucchi, piazza Trento e Trieste 6 Ingresso libero. Rivolto agli studenti delle Scuole Superiori di Monza, compresi i Licei Artistici, dove si è richiesto ai partecipanti di esprimere, seguendo tracce date, i propri giudizi e valutazioni personali, libere da considerazioni codificate dai programmi ministeriali, con l’intento di valutare se la lettura de I Promessi Sposi sia o meno ancora valida per gli studenti del secolo XXI .

Sabato 13 maggio ore 16,30 “La musica italiana e la figura di Manzoni poeta e letterato” Concerto letterario Sala Maddalena, via S. Maddalena 7 Ingresso euro 7. La riscoperta della musica italiana al tempo del Manzoni, come nel salotto della contessa Clara Maffei, a Milano, in via Bigli, dove tra romanticismo e patriottismo si incontrarono grandi personalità dell’epoca, artisti, letterati, compositori e patrioti del Risorgimento. Musiche di Piatti, Martucci. Giulia Ramelli violoncello, Luigi Palombi pianoforte.

Sabato 20 maggio ore 16,30 “I Promessi sposi nell’Arte del XIX secolo” conferenza Centro Civico Cederna - Cantalupo, via Cederna 19 Ingresso libero. Approfondimento storico-artistico sulle scene e i personaggi che, appassionando gli artisti, li hanno guidati alla raffigurazione artistica del Romanzo. Con Elisabetta Sangalli, storica dell’arte

Lunedì 22 maggio ore 17, “Camminare con I Promessi Sposi” Presentazione dell’Itinerario turistico nei luoghi della Città che parlano di Manzoni. Spazio Pro Monza, piazza Trento e Trieste Ingresso libero. Un percorso in 10 tappe tra edifici e luoghi che con i capitoli de I Promessi Sposi hanno una correlazione, per le persone a cui sono dedicati, per le iconografie manzoniane evidenti in essi presenti, per i personaggi citati nel romanzo o per le suggestioni che tali luoghi evocano relativamente a specifici capitoli.

Giovedì 25 maggio ore 21“Nel silenzio della cella” Spettacolo teatrale Teatro Triante, via Duca d’Aosta 8 Ingresso euro 12. Suor Virginia, rinchiusa nella cella del convento di S. Valeria in Milano, in attesa di essere interrogata dal tribunale ecclesiastico, di conoscere quale sarà il suo destino di peccatrice. L’attesa si colma di ricordi vivi che irrompono nello spazio di quella piccola stanza, in cui passato e presente si fondono. Con la Compagnia Teatrale “La Sarabanda”.

Prenotazioni consigliate scrivendo una email a Associazione Pro Monza: pro.monza@tiscali.it