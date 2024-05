Domenica 26 maggio a Brugherio è la domenica della Marcia del Mulino, che arriva quest'anno alla sua 39a edizione. A passo libero, a scopo benefico e aperto a tutti e tutte, la manifestazione podistica non competitiva si snoda su 3 percorsi diversi rispettivamente di 8, 14 e 21 chilometri, con un cancello al 5 Km alle ore 10:00.

La partenza come sempre per questa manifestazione è libera, basta semplicemente presentarsi dalle ore 7:30 alle ore 9:00 presso l’area feste comunale, a fianco del centro sportivo comunale di via San Giovanni Bosco, iscriversi e partire. L'iscrizione è di euro 3,50 per i tesserati FIASP, maggiorazione di euro 0,50 per i non soci FIASP. L'iscrizione con dono promozionale è di euro 5,50, maggiorazione per i non soci FIASP, euro 0,50 per i primi 250 iscritti.

Per ogni iscritto verranno donati euro 0,50 a #runforemma & Friends a sostegno dei bimbiSMA. All'arrivo, polenta per tutti.

La marcia è organizzata dal GSA "Gruppo Sportivo Atletica Brugherio" con il Patrocinio della Città di Brugherio e in collaborazione con "Gli Amici della festa del mulino di Occhiate", Infinity running, Sigma, AVIS Brugherio e Freedom street radio.

L'assistenza sanitaria è garantita della Croce Rossa, sezione di Brugherio.

Info: marciadelmulino@gmail.com