"Nel mezzo del casin di nostra vita", Lastrico al Manzoni

Maurizio Lastrico, torna su un palco dal vivo per gioire il ritrovato incontro con il pubblico, dove ha la capacita? di raccontare i nostri inferni quotidiani, con vicende famigliari, situazioni di vita in cui tutti noi ci possiamo ritrovare protagonisti. Nell’ anno celebrativo di Dante, lo si omaggera? reinventando la sua lingua e le sue terzine in chiave comica. Soprattutto una festa della letteratura, della comicita? e dell’imprescindibile legame dal vivo tra pubblico e narratore.

Biglietti acquistabili online su www.teatromanzonimonza.it o presso il botteghino del teatro (nei seguenti giorni e orari: mercoledì dalle 14.00 alle 18.00; giovedì, venerdì, sabato dalle 10.00 alle 14.00) Info: Tel. 039.386500 (Reperibilità telefonica: Martedi, giovedì, venerdì e sabato dalle 11 alle 14 Mercoledi dalle 14 alle 17). Mail: info@teatromanzonimonza.it