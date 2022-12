Mercatini, pattinaggio e luci: Natale a Lissone

I mercatini con prodotti tipici, gli addobbi a tema, la pista di pattinaggio sul ghiaccio, la tradizione dell’accensione del cedro e i concerti: Lissone è pronta a respirare la suggestiva aria natalizia.

Il Villaggio di Natale e i mercatini

Ad aprire il cartellone a tema natalizio, sabato 3 e domenica 4 dicembre, è il Villaggio di Natale allestito di fronte a Palazzo Terragni: le associazioni locali di volontariato si presentano e promuovono la propria attività sociale ospitate nelle tradizionali casette di legno, quest’anno accompagnate da alberi provenienti dai vivai dell’Ente regionale per i servizi all’agricoltura e alle foreste. Piazza Libertà sarà animata dalle casette delle associazioni anche il giorno dell’Immacolata e nei due week end antecedenti il Natale (10-11, 17-18 dicembre). Inoltre, dal 12 al 16 dicembre, con il progetto Raccontare il Natale attraverso il Meroni, i giovani studenti dell’Istituto Scolastico Superiore lissonese racconteranno la propria scuola con particolare riguardo alle proposte legate alle nuove tecnologie e alla sostenibilità ambientale. Nell’area di via Don Minzoni le prime tre domeniche di dicembre, il 4, 11, 18 dicembre, avranno luogo i consueti mercatini di Natale con prodotti e specialità alimentari tipiche delle festività, mentre il 5 gennaio il mercatino dell’Epifania si svilupperà in via Garibaldi.

Le installazioni luminose

Confermata la cerimonia di accensione del cedro in via Paradiso l’8 dicembre, quando l’intera città s’illuminerà: le principali vie e piazze di Lissone, dal centro alle frazioni, si accenderanno con nuovi ed eleganti filari di luci led a basso consumo energetico dai colori visibili anche di giorno quale segno tangibile del sentimento natalizio. Al fine del contenimento dei consumi energetici, l’illuminazione delle vie e delle piazze cittadine avrà termine alle ore 23 ad eccezione dei giorni celebrativi del 24, 25 e 31 dicembre.

Le attrazioni per bambini e ragazzi

Non mancheranno nel centro cittadino le tradizionali bancarelle di dolciumi, giochi, salterelli e la pista di pattinaggio, aperta per tutto il periodo delle festività in piazza IV Novembre. Dalla voce degli operatori della Biblioteca Civica prenderanno vita le Letture di Natale, proposte nel pomeriggio di sabato 10 dicembre in piazza Libertà che farà da scenografia all’esibizione del coro gospel The Singers gospel choir. La giornata di domenica 11 dicembre sarà dedicata a creare la magia del Natale per i bambini: in piazza Libertà si alterneranno attività di animazione per famiglie e Babbo Natale sul trono accoglierà i più piccoli raccogliendo nella sua cassetta le letterine; alle 16 a Palazzo Terragni appuntamento con Notte Magica, spettacolo di storie, pupazzi e burattini. Nel calendario trova spazio anche lo sport con il Natale dell’atleta, che il 16 dicembre nella Palestra Piermarini in via Bernini riconoscerà il merito sportivo di atleti lissonesi che si sono particolarmente distinti.

Panettone day, zampognari, concerti e presepi

Nel terzo fine settimana del mese (17 - 18 dicembre), da via SS. Pietro e Paolo a piazza Libertà si svilupperà l’evento degli hobbisti della Pro Loco Città di Lissone. Sabato 17 dicembre a Lissone sarà Panettone Day, iniziativa itinerante tra le vie del centro per promuovere il panettone, tipico dolce della tradizione. La Vigilia di Natale le strade del centro cittadino accoglieranno l’esibizione degli zampognari che con cornamuse, indossando il classico costume contadino, proporranno un repertorio della tradizione musicale popolare.

I concerti di Natale

Confermati i consueti concerti di Natale: a Palazzo Terragni apre Consonanza Musicale sabato 10 dicembre (ore 21) seguito dal Corpo Bandistico S. Cecilia domenica 18 dicembre (ore 16:45); presso la Chiesa di S. Maria Assunta in frazione S. Margherita il 20 dicembre (ore 21) suoneranno insieme Consonanza Musicale e il Corpo musicale S. Cecilia di Bareggia 1902. E ancora: torna la tradizionale manifestazione Lissone Città Presepe Natale… Inizio di un nuovo cammino, giunta alla 34ª edizione, che con laboratori manuali, cortei di figuranti, allestimenti, mostre di presepi artistici prepara la città all’arrivo del Natale celebrandolo fino al 7 gennaio con la premiazione finale dei vincitori del concorso artistico al Terragni. A conclusione delle celebrazioni il consueto Corteo dei Magi percorrerà le vie del centro di Lissone il 6 gennaio, giorno dell’Epifania.

Il programma completo di “Tutti insieme a Lissone per il Natale 2022” è consultabile sul sito www.comune.lissone.mb.it.