Mercatini di Natale a Varedo

Sabato 4 e Domenica 5 Dicembre 2021 il magico contesto degli spazi interni di Villa Bagatti Valsecchi a Varedo (MB) ospiterà i Mercatini di Natale per due giornate di festa e divertimento, con tantissimi stand di artigiani e hobbisti.

Nel weekend sarà attivo il servizio bar con drink, vin brulé e numerose bevande calde e ad arricchire le giornate sarà presente la casa di Babbo Natale con un costo di ingresso fisso per nucleo familiare: Babbo Natale sarà lieto di accogliere ospiti da 0 a 99 anni! Nella serata di Sabato 4 Dicembre dalle ore 17.30 alle ore 21.00 la magia del Natale verrà proiettata sulla grande facciata della settecentesca Villa Bagatti Valsecchi con un Video Mapping Show creato per l’occasione: uno spettacolo gratuito offerto da Via Audio e Birrificio Valtellinese che saprà lasciare a bocca aperta grandi e piccini tra suoni, giochi di luce, effetti speciali e molto altro.

I Mercatini di Natale a ingresso gratuito sono in programma sabato e domenica dalle 10.00 del mattino alle 20.00 di sera.