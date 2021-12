Mercatini di Natale a Limbiate

Caldarroste, vin brulé e cioccolata per tutti. Mercatini di Natale nel weekend a Limbiate. Il comune brianzolo si veste a festa sabato 18 e domenica 19 dicembre in occasione della manifestazione che porta in via Monte Bianco, nel quartiere Mombello, hobbisti ed espositori per lo shopping natalizio. E non solo: in programma anche laboratori per i bambini e concerti.