La magia del Natale in Brianza: dove trovare i primi mercatini natalizi

Fa ancora caldo, come se fosse estate. Ma a ottobre inoltrato c'è già chi ha voglia di atmosfere natalizie e aspetta i mercatini. Lucine, thè caldo, aromi di spezie e creazioni artigianali per tante idee regalo.

Anche in Brianza cominciano a essere confermati i primi appuntamenti con le iniziative natalizie. L'associazione Ecolandia ha reso noto il primo cartellone di iniziative in provincia. Tra i mercatini in previsione ci sono Arcore, Barlassina, Meda e non solo. Si comincia doemenica 3 dicembre con l'evento "Aspettando Natale" che è in programma appunto ad Arosio, in provincia di Como, Barlassina e Meda. Hobbisti, prodotti tipici, dolci e frittelle e l'immancabile Casa di Babbo Natale, gli elfi e l'ufficio postale per la gioia dei più piccoli, per spedire la letterina.

Il 17 dicembre è in programma l'evento "Natale è alle porte" che vedrà le bancarelle portare le atmosfere di Natale a Bovisio Masciago e a Ceriano Laghetto. Sabato 23 dicembre invece, a due giorni dalla festa più attesa dell'anno, l'appuntamento è a Seregno con il Villaggio di Natale.