Mercatini di Natale al Castello di Carimate. Appuntamento martedì 7 e mercoledì 8 dicembre alle porte della Brianza, in provincia di Como con il villaggio natalizio tra i tantissimi stand di artigiani ed hobbisti, la casa di Babbo Natale e la cucina tradizionale valtellinese.

Nati dalla tradizione dell'Europa centrale e diffusi passando dal Trentino Alto Adige a tutta l'Italia: sono i colorati, frequentatissimi e pittoreschi Mercatini di Natale. Irresistibili per i bambini ed al contempo romantici e affascinanti per gli adulti.

La location si trova in via Castello, a Carimate. Appuntamento martedì 07.12 dalle ore 15.00 e mercoledì 08.12 dalle ore 10.00 (tutto il giorno con orario continuato a pranzo e a cena). Durante tutto l’evento sarà attivo gratuitamente il servizio di collegamento e trasporto (andata e ritorno) con navette tra la Stazione di Carimate FS ed il Castello, la location di Valtellina in Piazza con partenze da/per Carimate: Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Como San Giovanni, Rho-Fiera Milano, Seregno, Tirano, Sesto san Giovanni, Milano Nord Cadorna, Milano Malpensa Aeroporto T1 * Altre stazioni vicine a Carimate: Cantù-Cermenate, Camnago-Lentate, Cabiate, Cucciago, Meda.

GREEN PASS OBBLIGATORIO: L'evento si svolge all'aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi di accesso. Per accedere vige l’obbligo di possedere la certificazione verde Covid19. Il soggetto sprovvisto di valida certificazione potra? essere sanzionato in caso di controlli a campione.

COSTO DI INGRESSO ALLA CASA DI BABBO NATALE: Nucleo familiare (fino a 4 persone) al costo totale di 10€ (oltre le 4 persone 5€ a persona) - Ingresso gratuito per tutti i residenti di Carimate.