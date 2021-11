Mercatini di Natale a Giussano

La Casetta di Babbo Natale dove incontrarlo e scattare foto insieme a lui e consegnare la letterina. E poi ancora bancarelle, mercatini, specialità tradizionali e note natalizie.

Il Natale arriva anche a Giussano. Tre fine settimana di iniziative per inziare a respirare la magica atmosfera delle Feste. Domenica 5 dicembre in piazza Roma saranno presenti per tutta la giornata le associazioni, verrà inaugurata la Casetta di Babbo Natale e la BabboBand transiterà per le strade del centro.

Domenica 12 dicembre mercatino di Natale in centro, caldarroste e vin brulè. Per intrattenere grandi e piccini prevista anche animazione con giocolieri sui trampoli. L'ultimo appuntamento in programma è fissato per domenica 19 dicembre con le bancarelle in centro e l'arrivo di Babbo Natale su un camion con vin brulè e panettone offerto per tutti.