Casetta di Babbo Natale, frittelle e mercatini nel parco

Un pomeriggio di festa con tante proposte per i più piccoli e qualche sfiziosa idea regalo per tutte le età. Domenica 11 dicembre, dalle 14 alle 17.30, Villa Scaccabarozzi si animerà con l’iniziativa “Anteprima di Natale”, l’evento promosso dal Comune di Usmate Velate in stretta collaborazione con Consulta Cultura, Comitato della solidarietà, Gruppo Alpini Usmate Velate e Corpo Musicale Usmate Velate.

Tante le proposte che si alterneranno nel corso del pomeriggio, ma la più attesa dai bambini sarà senza dubbio la Casetta di Babbo Natale a cui i più piccoli potranno consegnare direttamente la loro letterina con la richiesta dei doni. Atmosfera, musica e colori contribuiranno a rendere tutto straordinariamente magico! Nel corso del pomeriggio sono previste anche letture per bambini a tema natalizio, a cui si affiancherà la Piva del Corpo musicale di Usmate Velate. Alle 15.30 è anche previsto un momento di festa con un dono dell’Amministrazione Comunale per i nuovi nati dell’anno. Sarà inoltre attivo il punto ristoro dove non mancheranno caldarroste, frittelle, cioccolata, vin brulé ed altre sfiziosità tutte da assaporare. La vivacità della giornata sarà garantita dagli stand delle associazioni che proporranno a tutti i visitatori interessanti idee regalo ed occasioni per l’acquisto di piccoli pensieri.

L’Anteprima di Natale proseguirà poi dal 14 al 20 dicembre quando bambine e bambini potranno imbucare la loro letterina nella cassetta postale di Babbo Natale situata all’esterno del Municipio.