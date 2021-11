Mercatini di Natale in Villa

Sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021 a Varedo, negli spazi di Villa Bagatti Valsecchi, arrivano le magiche atmosfere natalizie con i mercatini. Due giornate di festa e divertimento, con tantissimi stand di artigiani ed hobbisti e la casa di Babbo Natale per tutti i bambini. E ancora vin brulé e bevande calde e delizie.

Nati dalla tradizione dell'Europa centrale e diffusi passando dal Trentino Alto Adige a tutta l'Italia: sono i colorati, frequentatissimi e pittoreschi Mercatini di Natale. Irresistibili per i bambini ed al contempo economici, romantici e affascinanti per gli adulti: un'ottima alternativa per fare acquisti natalizi a misura d'uomo!

La manifestazione è attiva: Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 20.00 con orario continuato. Costo di ingresso per la casa di Babbo Natale: a nucleo familiare (fino a 4 persone) 10€ (oltre le 4 persone 5€ a persona.

Come arrivare

I mercatini di Natale sono organizzati negli spazi della Villa Bagatti Valsecchi di Varedo, in provincia di Monza e Brianza, con ingresso da Via Vittorio Emanuele II, 48. Oltre che a piedi ed in bicicletta, puoi raggiungerci in auto (ci sono tanti parcheggi nelle immediate vicinanze, ti consigliamo quello di Via F. Rebuzzini) e in treno.

* AUTO: Varedo - SP527 è l’uscita n.7 della SS35 Superstrada Milano - Meda. Qui il link Google Maps con la posizione: https://goo.gl/BPcns3

* TRENO: Siamo a 5 minuti a piedi dalla stazione Trenord di Varedo, che collega le tratte Milano Cadorna - Camnago L. (S4) e Milano Rogoredo - Seveso (S2) con frequenza regolare in circa 30 minuti. Qui tutte le info: https://www.trenord.it/it/home.aspx

